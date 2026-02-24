Врач развеял миф о пользе утреннего стакана воды натощак

Привычка пить стакан воды натощак не запускает работу желудочно-кишечного тракта. Об этом врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина написала в своём телеграм-канале.

«У ЖКТ нет механизма, который запускается водой. Кишечник не «спит» ночью и не ждёт сигнала в виде стакана жидкости. Его моторика регулируется гораздо сложнее: через нервную систему, гормональные сигналы, обмен веществ, растяжение стенок желудка и кишечника. Всё это происходит вне зависимости от того, пьёте вы воду утром или нет», — уверяет специалист.

По словам Лопатиной, влияет на работу кишечника утром только еда. После приёма пищи возникает гастроколический рефлекс — естественное усиление моторики, из-за которого у многих позыв к дефекации появляется именно после завтрака.

«И он запускается не водой, а объёмом пищи и её составом. Отдельные исследования показывают, что жидкость может слегка усиливать моторику желудка и кишечника, но эти эффекты не значимы и не приводят к клинически важным изменениям перистальтики», — добавляет врач.

Специалист подчеркнула, что если по утрам возникают проблемы со стулом, причина чаще связана с режимом питания, объёмом еды, стрессом, образом жизни или приёмом лекарств, а не с отсутствием воды натощак. В таких случаях требуется профессиональная консультация.