Врач объяснил, почему «небольшой стресс» бывает полезен для организма

Стресс принято считать врагом здоровья, однако в небольших дозах он способен укреплять организм. Об этом рассказала директор РГНКЦ Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачёва.

По её словам, этот эффект называется гормезисом — когда умеренное и дозированное воздействие неблагоприятного фактора запускает защитные и адаптационные механизмы, повышая устойчивость организма. Одним из примеров такого подхода стала интервальная гипокситерапия (ИГТ). Если раньше гипоксию — нехватку кислорода — рассматривали исключительно как патологию, то сегодня известно, что кратковременное и контролируемое снижение уровня кислорода может оказывать лечебный эффект.

Технологии, имитирующие условия высокогорья, начали активно развиваться ещё в 1980-х годах. С помощью специальных аппаратов — гипоксикаторов — можно временно уменьшать концентрацию кислорода во вдыхаемой смеси. При ИГТ периоды умеренной гипоксии чередуются с фазами нормального или повышенного насыщения кислородом.

Современные протоколы предполагают мягкую гипоксию — 12-16 % кислорода вместо обычных 21 %. Такие эпизоды кратковременны и строго регламентированы.

Как пояснила специалист, кратковременная гипоксия активирует эволюционно закреплённые механизмы: усиливается образование новых сосудов, включаются антиоксидантные системы, стимулируются нейротрофические и противовоспалительные процессы.

Особенно чувствителен к дефициту кислорода мозг. Длительная гипоксия приводит к повреждению нейронов и нейровоспалению. Однако кратковременное контролируемое воздействие, напротив, повышает устойчивость нервной ткани. По словам Ольги Ткачёвой, главная идея заключается не в полном избегании стрессов, а в умении управлять ими.