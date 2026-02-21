Врач рассказал, почему курить на морозе особенно опасно

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Курение вредно в любое время года, однако на морозе риск осложнений возрастает. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии ИМД Пироговского университета Ольга Бродская.

По её словам, чаще всего вред табака связывают с отдалёнными последствиями — раком лёгких, хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), ишемической болезнью сердца и другими заболеваниями, которые развиваются спустя годы. Но курение в холодную погоду может вызвать и немедленные осложнения.

Табачный дым и холодный воздух одновременно воздействуют на дыхательные пути: усиливается образование слизи, возникает спазм бронхов. Это может проявляться приступами кашля, одышкой и сухими хрипами. У людей с ХОБЛ и бронхиальной астмой такая комбинация способна спровоцировать обострение заболевания.

Кроме того, холод и никотин вызывают сужение периферических сосудов. В результате повышается риск отморожения конечностей, а у людей с сосудистыми заболеваниями может возникнуть приступ стенокардии или усилиться симптомы перемежающейся хромоты.

Специалист также отметила, что под воздействием дыма и низких температур нарушается работа ресничек, выстилающих дыхательные пути. Это ухудшает выведение слизи и болезнетворных микробов, повышая вероятность развития ОРВИ, бронхита и даже пневмонии.