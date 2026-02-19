Кардиолог назвал самый опасный вид спорта для людей с гипертонией

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Тяжёлая атлетика и другие силовые упражнения с максимальным весом представляют серьёзную опасность для людей с диагностированной гипертонией. Об этом, ссылаясь на врача-кардиолога Сергея Петрова, пишет АБН24.

Как отметил специалист, существует заблуждение, что спорт полезен при любых обстоятельствах. Однако при повышенном давлении к выбору тренировок нужно подходить особенно осторожно. Наиболее рискованными врач считает силовые упражнения с резким кратковременным напряжением, когда человек делает мощное усилие, часто задерживая дыхание.

В такие моменты резко повышается внутригрудное давление, сосуды спазмируются, а сердце начинает работать в экстремальном режиме, выбрасывая кровь под повышенным давлением. Для людей с гипертонией это может закончиться гипертоническим кризом или инсультом. По словам кардиолога, опасность касается не только профессиональных спортсменов, но и посетителей тренажёрных залов, которые стремятся к максимальным нагрузкам без подготовки и контроля пульса.

Не менее рискованными врач считает изометрические нагрузки, когда мышцы напрягаются без движения — например, при удержании тяжёлого предмета или выполнении некоторых упражнений на турнике. Статическое напряжение мешает сердцу ритмично сокращаться, это приводит к застою крови и скачку артериального давления.

В качестве более безопасной альтернативы Петров рекомендовал динамические и аэробные нагрузки: бег трусцой, плавание, скандинавскую ходьбу или велосипед в умеренном темпе. Такие занятия помогают укреплять сердечную мышцу и способствуют адаптации сосудов к нагрузке. Главным правилом для людей с гипертонией врач назвал постоянный контроль пульса и отказ от тренировок, где нужно делать мощное усилие на вдохе.