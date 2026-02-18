Из-за изменения климата чикунгунья может распространяться по Европе круглый год — исследование

Опасная тропическая лихорадка чикунгунья может распространяться комарами на значительной части Европы большую часть года. К такому выводу пришли британские учёные, о результатах их работы сообщила газета The Guardian.
Исследователи из Центра экологии и гидрологии Великобритании (UKCEH) впервые подробно изучили, как температура влияет на инкубационный период вируса в организме азиатского тигрового комара (Aedes albopictus). Выяснилось, что заражение возможно уже при +13...+14 — это примерно на 2,5 градуса ниже прежних оценок.
По словам ведущего автора работы Сандипа Тегара, скорость потепления в Европе примерно вдвое выше среднемировой, поэтому даже небольшое снижение температурного порога существенно расширяет географию риска. Исследователь подчеркнул, что продвижение болезни на север — вопрос времени.
Главным переносчиком вируса остаётся азиатский тигровый комар, который расселяется в новые регионы по мере изменения климата. Доктор Стивен Уайт из UKCEH отметил, что ещё двадцать лет назад появление чикунгуньи и лихорадки денге в Европе казалось маловероятным, однако сейчас ситуация изменилась.
Как правило, вспышки начинаются после того, как заражённые путешественники возвращаются из тропических стран. Местные комары, укусив инфицированного человека, подхватывают вирус и передают его дальше. Раньше холодные зимы разрывали этот цикл, но теперь в Южной Европе фиксируют круглогодичную активность насекомых, и это повышает риск более масштабных эпидемий.
В Средиземноморье и других странах Юго-Восточной Европы вероятность заражения через укус инфицированного комара сохраняется на протяжении шести тёплых месяцев в году. Севернее этого пояса насекомые активны около двух летних месяцев.
Отечественные учёные считают, что вспышки чикунгуньи России не грозят: климат в нашей стране пока неподходящий для комаров — основных переносчиков инфекции