Из-за изменения климата чикунгунья может распространяться по Европе круглый год — исследование

Опасная тропическая лихорадка чикунгунья может распространяться комарами на значительной части Европы большую часть года. К такому выводу пришли британские учёные, о результатах их работы сообщила газета The Guardian.

Исследователи из Центра экологии и гидрологии Великобритании (UKCEH) впервые подробно изучили, как температура влияет на инкубационный период вируса в организме азиатского тигрового комара (Aedes albopictus). Выяснилось, что заражение возможно уже при +13...+14 — это примерно на 2,5 градуса ниже прежних оценок.

По словам ведущего автора работы Сандипа Тегара, скорость потепления в Европе примерно вдвое выше среднемировой, поэтому даже небольшое снижение температурного порога существенно расширяет географию риска. Исследователь подчеркнул, что продвижение болезни на север — вопрос времени.

Главным переносчиком вируса остаётся азиатский тигровый комар, который расселяется в новые регионы по мере изменения климата. Доктор Стивен Уайт из UKCEH отметил, что ещё двадцать лет назад появление чикунгуньи и лихорадки денге в Европе казалось маловероятным, однако сейчас ситуация изменилась.

Как правило, вспышки начинаются после того, как заражённые путешественники возвращаются из тропических стран. Местные комары, укусив инфицированного человека, подхватывают вирус и передают его дальше. Раньше холодные зимы разрывали этот цикл, но теперь в Южной Европе фиксируют круглогодичную активность насекомых, и это повышает риск более масштабных эпидемий.

В Средиземноморье и других странах Юго-Восточной Европы вероятность заражения через укус инфицированного комара сохраняется на протяжении шести тёплых месяцев в году. Севернее этого пояса насекомые активны около двух летних месяцев.