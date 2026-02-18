Офтальмолог объяснила, как декоративные линзы и косметика могут повлиять на здоровье глаз

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Декоративные контактные линзы, косметическая тушь и наращивание ресниц — привычные элементы для многих из нас. Неправильное их использование может привести к серьёзным проблемам с глазами. Об этом рассказала ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

Декоративные (цветные, карнавальные) контактные линзы: неоптическая медицинская продукция с высоким риском

Большинство декоративных контактных линз (ДКЛ) покупаются вне специализированных оптик, без предварительного обследования и рецепта врача. Эти линзы, хотя и классифицируются как медицинские изделия класса IIa (средний риск), могут вызвать серьезные осложнения, такие как гипоксическое повреждение роговицы, синдрому «жесткой линзы», инфекции и даже кератиты.

Клиническая рекомендация: Декоративные линзы должны подбираться только офтальмологом или оптометристом после обследования. Лучше выбирать линзы с высокой кислородопроницаемостью, где краситель инкапсулирован внутри материала.

Косметическая тушь: резервуар патогенов и триггер воспаления

Нарушение гигиены при использовании туши может привести к бактериальной контаминации, демодекозному блефариту и механической блокаде мейбомиевых желез, что в свою очередь способствует развитию синдрома «сухого глаза».

Клиническая рекомендация: Меняйте тушь каждые 3 месяца. Не используйте её при признаках воспаления век. Вечером тщательно удаляйте макияж с век с помощью специальных демакияжных средств.

Наращивание ресниц: ятрогенный трихиаз и хронический блефароконъюнктивит

Процедура наращивания ресниц может вызвать химические ожоги, аллергические реакции, а также механическую травму, инфекцию и даже необратимую потерю ресниц. Механические повреждения и инфицирование из-за неправильного приклеивания ресниц или неаккуратной работы мастера приводят к долгосрочным осложнениям.

Клиническая рекомендация: Процедура должна проводиться только сертифицированным мастером в стерильных условиях. Рекомендуется проходить её не чаще одного раза в 4-6 недель. При воспалении или дискомфорте необходимо немедленно обратиться к офтальмологу.