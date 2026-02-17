Учёные нашли возможный источник вспышки оспы обезьян у приматов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Учёные установили, что огненноногая белка могла стать источником вспышки оспы обезьян у мангабеев. Об этом, ссылаясь на статью журнала Nature, пишут «Известия» во вторник, 17 февраля.

Исследователи проанализировали тушу животного, найденную в трёх километрах от территории обитания мартышек за 12 недель до начала вспышки. Анализ показал, что этот вид может служить природным резервуаром вируса.

«Наши результаты указывают на то, что белки-верёвочницы были источником вспышки оспы обезьян у мангабеев. Поскольку белки и нечеловеческие приматы являются объектом охоты, торговли и потребления людьми в Западной и Центральной Африке, контакт с этими животными, вероятно, представляет риск зоонозной передачи оспы обезьян», — отметили учёные.

Авторы работы отмечают, что это редкий случай прямого подтверждения передачи вируса между видами. После вспышки заражение распространилось и среди других мангабеев. По мнению исследователей, результаты помогут лучше понять, как зоонозные инфекции переходят от диких животных к людям.