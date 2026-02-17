Лимфостаз и проблемы с мозгом: невролог назвал опасные последствия длительного использования гаджетов

Чрезмерное увлечение гаджетами и недостаток физической активности способны спровоцировать лимфостаз — нарушение оттока лимфы, а также отёчность лица и сбои в работе мочевыделительной системы. Об этом рассказала невролог, нарколог, кандидат медицинских наук Людмила Кокоткина, её цитируют «Известия» во вторник, 17 февраля.

Постоянное сидение и отсутствие движения ухудшают циркуляцию жидкости в организме, а излучение от экранов негативно влияет на глаза и кожу: может появляться покраснение, сухость и высыпания. Игры и работа с устройствами в тёмное время суток нарушают циркадные ритмы и сбивают режим сна, отмечает специалист.

Особенно уязвимы тинейджеры. «Развитие мозга в подростковом возрасте требует достаточного количества кислорода и питательных веществ. Недостаток физических активностей и свежего воздуха может привести к гипоксии и нарушениям в работе нейронов. Это, в свою очередь, сказывается на психическом развитии.

Несмотря на физическое созревание, подросток может испытывать трудности в формировании когнитивных функций и психической устойчивости», — поясняет Кокоткина.

Чтобы снизить риски, родителям рекомендуют ограничивать использование гаджетов примерно 40 минутами. После этого ребёнку стоит сделать паузу и подвигаться.

В образовательных учреждениях, добавила эксперт, необходимо обеспечивать проветривание помещений и по возможности сокращать использование гаджетов на уроках. Увеличение количества занятий физкультурой поможет улучшить приток кислорода к мозгу.