Учёные доказали, что интервальное голодание не эффективнее прочих диет

Интервальное голодание не помогает сбросить вес лучше, чем стандартные диеты. К такому выводу пришли авторы крупного обзора, опубликованного в журнале Cochrane Library, передаёт газета The Guardian.

Исследователи проанализировали данные 22 клинических испытаний, в которых участников случайным образом распределяли по группам. В общей сложности в них приняли участие 1995 взрослых из Европы, Северной Америки, Китая, Австралии и Южной Америки. В выборку вошли люди с избыточным весом и ожирением. Оценивались разные форматы голодания — через день, по схеме 5:2 (два дня в неделю без еды), а также ограничение приёма пищи по времени.

Результаты показали, что снижение веса при интервальном голодании сопоставимо с эффектом традиционных диет. В среднем участники теряли около 3% массы тела — это ниже порога в 5%, который врачи считают клинически значимым. Все исследования были краткосрочными и оценивали изменения максимум в течение года.

Ведущий автор работы, доктор Луис Гарегнани, отметил, что интервальное голодание нельзя считать «чудодейственным средством». По его словам, этот подход может быть одним из вариантов контроля веса, но не имеет явных преимуществ перед обычным снижением калорийности рациона.

Учёные также не нашли убедительных доказательств того, что такие режимы питания заметно улучшают качество жизни по сравнению с другими диетами. При этом многие исследования были небольшими и краткосрочными, а в них почти не оценивалась удовлетворённость участников выбранным режимом.

Специалисты подчёркивают, что доказательная база пока отстаёт от популярности метода. Результаты могут различаться в зависимости от режима питания и особенностей организма, а отсутствие чёткого определения интервального голодания мешает корректно сопоставлять данные разных исследований.

Профессор Берлинского института здоровья при клинике «Шарите» Майк Питцнер добавил, что столь скромная потеря веса согласуется с другими исследованиями: без лекарственной поддержки добиться заметного снижения массы тела сложно, а во время голодания люди нередко становятся менее физически активными.