Калининградцам и жителям области назвали ещё один способ записаться к врачу

Жители Калининградской области могут оформить запись на приём к врачу через национальный мессенджер MAX. Об этом пишут в телеграм-канале регионального министерства здравоохранения в понедельник, 16 февраля.

Через официальный чат-бот доступна запись в поликлиники региона, просмотр уже назначенных визитов и их отмена при необходимости. Чтобы воспользоваться сервисом впервые, нужно указать фамилию, дату рождения и номер полиса ОМС.

«Бот верифицирован и работает в рамках государственной информационной системы здравоохранения. Ваши данные защищены», — говорится в сообщении.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что новые возможности платформы избавляют жителей от необходимости звонить в регистратуру или лично приходить в больницу для уточнения деталей визита.

«Развитие цифровых сервисов в здравоохранении — новый шаг, направленный на создание максимального удобства для жителей региона. Мы понимаем, как важно людям экономить время и получать доступ к медицинской помощи простым и понятным способом», — добавил глава региона.