Из Домодедовской больницы выписали одного из пациентов с оспой обезьян

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Одного из пациентов с оспой обезьян выписали из Домодедовской больницы — он проходил лечение с начала февраля. Об этом написали в телеграм-канале медучреждения.

«В инфекционном отделении <...> остаются два пациента с клиническими проявлениями и подтверждённым диагнозом «оспа обезьян».<...> Состояние пациентов удовлетворительное. После окончания лечения, выздоровления и завершения карантинных мероприятий пациенты будут выписаны домой. Первый пациент, который был госпитализирован в начале февраля, выписан с выздоровлением», — говорится в сообщении.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое может передаваться человеку как от животных — грызунов и приматов, — так и от заражённых людей. Среди основных симптомов — слабость, боли в голове и мышцах, характерная кожная сыпь. В 2024 году в Демократической Республике Конго зафиксировали первую вспышку заболевания, связанную с распространением геноварианта вируса Ib.