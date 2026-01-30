Невролог перечислил неожиданные симптомы ранней деменции

ВКонтакте

Проблемы с памятью, внезапная плаксивость, агрессия и даже спонтанная любовь к чёрному юмору могут быть ранними признаками деменции. Об этом, ссылаясь на врача-невролога Наталью Суворинову, пишет «Москва 24» в пятницу, 30 января.

По словам специалиста, одним из характерных симптомов является нарушение ориентации во времени. Проверить это можно простым вопросом о текущей дате — человеку с начинающимися когнитивными проблемами бывает сложно на него ответить.

«Развитие деменции часто сопровождается сменой характера. Человек может начать часто обижаться, проявлять агрессию к окружающим, скандалить и ругаться, хотя раньше за ним не наблюдалось склонности к такому поведению. К тому же недуг может повлиять на настроение и вызывать повышенную плаксивость», — уверяет доктор.

Отдельным тревожным сигналом, по словам Сувориновой, может стать внезапная тяга к чёрному юмору и пошлым шуткам. Это связано с поражением лобных отделов мозга, которые отвечают за контроль поведения и социальных норм.

«Среди симптомов также бытовая забывчивость, которая проявляется трудностью запоминания каких-то рядовых действий, происходящих в течение дня и накануне. Вплоть до того, что человек не помнит, ел он за весь день что-то или нет. Или с полной уверенностью утверждает, что не трогал, например, пирожные, хотя ещё утром сам все их съел, а потом забыл об этом», — поясняет специалист.

Врач подчеркнула, что тревога из-за того, выключен ли утюг или плита, сама по себе не является признаком деменции. Такое состояние чаще связано с усталостью и перегруженностью. При заболевании человек действительно забывает выключать технику и при этом не переживает и не вспоминает об этом позже.

Повышенное внимание к возможным симптомам деменции, по словам Сувориновой, стоит уделять людям с наследственной предрасположенностью. В группе риска также находятся пациенты с атеросклерозом, повышенным давлением и те, кто регулярно употребляет алкоголь. В среднем первые признаки деменции начинают проявляться после 60 лет.