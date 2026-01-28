Врач назвал восемь анализов, которые стоит сдавать каждый год

ВКонтакте

Каждому человеку полезно раз в год проходить восемь ключевых исследований, которые дают более полную картину состояния организма. Такое мнение высказал испанский врач Александр Олмос, его слова приводит издание Deia.

По словам медика, в первую очередь стоит проанализировать кровь на С-реактивный белок и гомоцистеин. Эти показатели помогают выявить скрытое воспаление, которое может лежать в основе многих хронических заболеваний. Олмос также советует регулярно проверять уровни магния и витамина D. По его словам, эти вещества играют важную роль в работе гормональной и иммунной систем, а их дефицит часто остаётся незамеченным.

Включить в ежегодный чекап рекомендуется анализы на уровень инсулина и инсулинорезистентность (индекс HOMA). Они, как отметил специалист, более информативны для оценки обмена веществ, чем привычное измерение глюкозы в крови.

Оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний позволяет расширенный липидный профиль. Сдача только анализа на общий холестерин, подчеркнул специалист, не даёт полной картины состояния организма.

В список полезных исследований Александр Олмос также включил эпигенетический анализ. Он позволяет определить активность генов, понять потребности организма в питательных веществах и оценить влияние образа жизни на здоровье.