В Индии бушует неизлечимый Нипах: что известно о новом смертельном вирусе

В Индии зафиксирована очередная вспышка смертельно опасного вируса Нипах. «Клопс» собрал всё, что известно о заболевании, его рисках и возможных последствиях для других стран, в том числе России.

Что это?

Нипах — смертельно опасный вирус, от которого пока нет вакцины или лекарства. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его патогеном высокого риска. Главные симптомы: гриппоподобное состояние, характеризующееся лихорадкой, головной и мышечными болями, усталостью. В некоторых случаях возникают кашель, одышка или пневмония.

Власти Индии пытаются локализовать распространение вируса Нипах в штате Западная Бенгалия на востоке страны. Как пишет The Independent, подтверждены пять случаев заражения, в том числе среди медицинских работников — врачей и медсестёр. По данным издания, около ста человек отправили на домашний карантин. Заболевшие проходят лечение в больницах Калькутты, состояние одного пациента оценивается как критическое.

Как можно подхватить Нипах?

Как отметили в Роспотребнадзоре, вирус является зоонозным: он передаётся человеку от животных. Основными переносчиками считаются летучие мыши и свиньи, но заразиться можно и через инфицированные фрукты, пищу или при контакте с заболевшим человеком. Вспышки Нипаха в последние годы регулярно фиксируют в Индии и странах Юго-Восточной Азии.

Есть ли угроза для России?

Специалисты уверяют, что нет. Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится под постоянным контролем. Случаев завоза вируса Нипах на территорию РФ не зарегистрировано.

Ведомство разработало современную диагностическую тест-систему, позволяющую оперативно выявлять инфекцию. Специальную автоматизированную систему «Периметр» уже используют в пограничных пунктах пропуска.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян по возможности воздержаться от поездок в регионы, где зафиксированы случаи заражения, передаёт РИА Новости. Если вы всё-таки планируете посетить страны Юго-Восточной Азии, помните о главных правилах:

избегать контакта с больными животными,

тщательно мыть руки с мылом,

использовать антисептики,

мыть фрукты и овощи перед едой,

не пить воду из непроверенных источников.

Что ещё говорят учёные?

Вирус Нипах относится к числу возбудителей особо опасных инфекций. По словам эпидемиолога, академика РАН Александра Гинцбурга, течение болезни во многом зависит от состояния иммунитета. При тяжёлых формах возможны сепсис, двустороннее воспаление лёгких, менингит и летальный исход.

«Между Россией и Индией действует активное авиасообщение. Наши сограждане любят проводить там осенний и зимний сезоны. Индусы также летают в Россию, в том числе на заработки. Поэтому существует реальная опасность попадания к нам Нипаха. Есть вероятность на уровне ограничительных, карантинных мер пропустить эту инфекцию», — цитирует учёного деловая газета «Взгляд».

По словам Гинцбурга, России нужно заранее сформировать перечень возбудителей инфекций, против которых должны существовать прототипы или заделы вакцин. Эксперт подчеркнул, что у отечественных специалистов есть все необходимые технологии, а основная проблема заключается в вопросах государственного регулирования.