Врач рассказал, о чём может говорить частая головная боль

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Игнорирование регулярных приступов головной боли может привести к хроническому состоянию и другим проблемам со здоровьем. Об этом рассказала врач-терапевт Зарема Тен, её слова приводит «Подмосковье сегодня».

Одна из главных угроз, по словам доктора, заключается в переходе редких приступов в хроническую форму. В таком случае дискомфорт становится почти ежедневным, снижает работоспособность и повышает риск тревожных и депрессивных состояний. Возможны также ухудшение памяти и концентрации внимания.

«А ещё — риск сердечно-сосудистых событий. Некоторые исследования показывают связь мигрени с аурой и повышенным риском ишемического инсульта, но это требует индивидуального контроля факторов риска (давление, курение) под наблюдением врача», — поясняет Тен.

Срочно обращаться за медицинской помощью нужно, если боль появилась впервые и отличается необычной силой, со временем нарастает, меняет привычную локализацию или становится мощнее при кашле, чихании и физической нагрузке. Тревожными признаками также считаются слабость или онемение конечностей, асимметрия лица, нарушение речи, двоение в глазах, высокая температура и напряжение затылочных мышц.

Врач пояснила, что подобные симптомы могут быть как первичными — например, из-за стресса или перенапряжения, так и вторичными, связанными с сосудистыми заболеваниями, инфекциями, опухолями, проблемами с позвоночником или приёмом лекарств. В любом случае регулярную боль не стоит терпеть — она требует обследования.