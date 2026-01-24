Судороги, одышка и температура: при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую

При гриппе человек, как правило, не может встать с постели из-за сильной ломоты и выраженной слабости, а температура поднимается выше 39 градусов. При ОРВИ состояние чаще легче: несмотря на недомогание, люди продолжают заниматься повседневными делами, но их беспокоят насморк и боль в горле. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов.
Врач подчёркивает: заниматься самодиагностикой и самолечением опасно, особенно если появляются тревожные симптомы. Они могут указывать на развитие жизнеугрожающих осложнений — пневмонии, миокардита, менингита или острой дыхательной недостаточности.
Немедленно вызывать скорую помощь или врача необходимо при следующих признаках:
Со стороны дыхательной системы:
- одышка, чувство нехватки воздуха, затруднённое дыхание;
- сильная боль в груди при дыхании или кашле;
- кашель с кровью или мокротой ржавого цвета.
Со стороны нервной системы и сознания:
- спутанность сознания, дезориентация, выраженная заторможенность;
- судороги;
- сильная, нестерпимая головная боль, которая не снимается обычными обезболивающими.
Резкое ухудшение после временного улучшения:
- если после кажущегося выздоровления через один–два дня снова резко поднимается температура, усиливается кашель и общее состояние ухудшается. Это может быть признаком присоединения бактериальной инфекции, в том числе пневмонии.
Признаки обезвоживания и другие опасные симптомы:
- отсутствие мочеиспускания более 8–10 часов, сухость слизистых, запавшие глаза;
- температура выше 39 градусов, которая не снижается в течение трёх дней, несмотря на приём жаропонижающих;
- сыпь, не исчезающая при надавливании.
Специалист напоминает: при появлении хотя бы одного из этих симптомов откладывать обращение за медицинской помощью нельзя.
