Судороги, одышка и температура: при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

При гриппе человек, как правило, не может встать с постели из-за сильной ломоты и выраженной слабости, а температура поднимается выше 39 градусов. При ОРВИ состояние чаще легче: несмотря на недомогание, люди продолжают заниматься повседневными делами, но их беспокоят насморк и боль в горле. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

Врач подчёркивает: заниматься самодиагностикой и самолечением опасно, особенно если появляются тревожные симптомы. Они могут указывать на развитие жизнеугрожающих осложнений — пневмонии, миокардита, менингита или острой дыхательной недостаточности.

Немедленно вызывать скорую помощь или врача необходимо при следующих признаках:

Со стороны дыхательной системы:

одышка, чувство нехватки воздуха, затруднённое дыхание; сильная боль в груди при дыхании или кашле; кашель с кровью или мокротой ржавого цвета.

Со стороны нервной системы и сознания:

спутанность сознания, дезориентация, выраженная заторможенность; судороги; сильная, нестерпимая головная боль, которая не снимается обычными обезболивающими.

Резкое ухудшение после временного улучшения:

если после кажущегося выздоровления через один–два дня снова резко поднимается температура, усиливается кашель и общее состояние ухудшается. Это может быть признаком присоединения бактериальной инфекции, в том числе пневмонии.

Признаки обезвоживания и другие опасные симптомы:

отсутствие мочеиспускания более 8–10 часов, сухость слизистых, запавшие глаза; температура выше 39 градусов, которая не снижается в течение трёх дней, несмотря на приём жаропонижающих; сыпь, не исчезающая при надавливании.

Специалист напоминает: при появлении хотя бы одного из этих симптомов откладывать обращение за медицинской помощью нельзя.