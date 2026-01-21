Кардиолог назвал симптомы «инфаркта без боли», которые легко пропустить

ВКонтакте

До 40% инфарктов миокарда протекают без характерной боли в груди, поэтому часто остаются незамеченными. О неочевидных симптомах так называемого «молчаливого» инфаркта рассказал кардиолог питерской «СМ-Клиники» Андрей Дудецкий, его слова приводит «Лента.ру».

По словам врача, одним из первых тревожных признаков может стать внезапная резкая слабость, которая не проходит даже в состоянии покоя. Нередко она сопровождается головокружением, потемнением в глазах, а также сильным чувством тревоги или паники.

На скрытый сердечный приступ также может указывать ощущение нехватки воздуха и одышка, возникающие без видимой причины. В ряде случаев у человека появляется выраженная бледность кожи и холодный липкий пот. Иногда инфаркт маскируется под проблемы с желудком. В таких ситуациях возникают боли, приступы изжоги, рвота, а также жжение в эпигастральной области — в верхней части живота под грудиной.

«Коварство «молчаливого» инфаркта заключается именно в смазанной клинической картине. Если человек игнорирует перечисленные симптомы и ориентируется только на отсутствие боли в груди, он рискует обратиться к врачу уже после развития осложнений, включая сердечную недостаточность. Однако «тихий» инфаркт опасен ничуть не меньше обычного», — заключил Дудецкий.