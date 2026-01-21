Пик формы — в 35 лет: врачи рассказали, как замедлить возрастную потерю мышц

ВКонтакте

Пик физической формы, силы и выносливости у большинства людей приходится примерно на 35 лет. После этого начинается постепенное снижение мышечной массы и физических возможностей. Об этом рассказали специалисты Пироговского университета, комментируя проблему саркопении — возрастного уменьшения мышечной силы.

По данным экспертов, саркопения выявляется у 10-27% людей старше 60 лет. Среди тех, кому больше 80-ти, распространённость этого состояния достигает 50% — в зависимости от применяемых критериев оценки. Крупное исследование, проведённое в Швеции, показало, что после 30-35-ти организм начинает терять в среднем 3-5% мышечной массы каждые десять лет. Сначала этот процесс практически незаметен, однако с возрастом он ускоряется и может привести к выраженному снижению силы и выносливости.

«Пик мышечной силы и функциональных возможностей действительно приходится на 30-35 лет. Со временем это может привести к развитию саркопении — одного из ключевых возраст-ассоциированных состояний», — отметила директор РГНКЦ Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ткачёва.

Саркопения развивается под влиянием сразу нескольких факторов. С возрастом в мышечной ткани накапливаются повреждённые митохондрии, нарушаются процессы восстановления, уменьшается число моторных единиц и преимущественно теряются быстро сокращающиеся мышечные волокна. Дополнительную роль играют хроническое воспаление, изменения гормонального фона и так называемая анаболическая резистентность — снижение реакции мышц на белок и физическую нагрузку.

Отдельное значение имеет снижение активности. Скелетные мышцы работают как эндокринный орган, вырабатывая миокины, которые влияют на обмен веществ, состояние костей, сердца и даже когнитивные функции. При малоподвижном образе жизни выработка этих веществ снижается, что ускоряет мышечное старение.

Врачи подчёркивают, что начать заботиться о мышцах полезно в любом возрасте. Исследования показывают, что даже у людей, которые начали регулярно заниматься физической активностью после 35 лет, физические показатели улучшались на 5-10%, а темпы потери мышечной массы замедлялись.

К основным мерам профилактики саркопении специалисты относят регулярные физические нагрузки, прежде всего силовые, достаточное потребление белка, коррекцию дефицита витамина D и раннюю диагностику снижения мышечной силы. Именно сила мышц и скорость ходьбы считаются важнейшими показателями риска неблагоприятных последствий.

«Саркопения не является неизбежным спутником старения. Это во многом управляемое состояние. Даже в пожилом возрасте движение и правильное питание способны существенно улучшить качество жизни и сохранить самостоятельность», — подчеркнула Ткачёва.