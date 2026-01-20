Анализ на ВПЧ включили в программу ОМС для женщин

ВКонтакте

В программу обязательного медицинского страхования добавили анализ на выявление вируса папилломы человека для женщин репродуктивного возраста. Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, пишет ТАСС во вторник, 20 января.

Исследование на определение ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ включили в первый этап диспансеризации для женщин от 21 года до 49 лет. При положительном результате пациенткам будут назначать дополнительную цитологическую диагностику.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — одна из самых распространённых инфекций, передающихся преимущественно половым путём и при контакте кожи и слизистых. Существует более 200 его типов: одни вызывают бородавки и папилломы, другие — с высоким онкогенным риском, в том числе 16-й и 18-й, могут привести к развитию рака, чаще всего шейки матки.