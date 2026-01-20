Нейробиолог назвал три простых способа улучшить память

ВКонтакте

Работа памяти во многом зависит от общего состояния человека, поэтому улучшать её нужно комплексно. Об этом рассказала психолог, системный психотерапевт и нейробиолог Анна Хефорс, её слова приводит UfacityNews.ru.

По словам эксперта, память включает три этапа: кодирование информации, её хранение и последующее воспроизведение. Чаще всего проблемы возникают на стадии усвоения, когда мозг только «записывает» новые данные. На это, подчёркивает Хефорс, влияют физическое здоровье, эмоциональное состояние и повседневные когнитивные привычки человека.

Одна из самых эффективных стратегий — смысловое кодирование. Мозг лучше запоминает информацию, если понимает её значение и может связать с уже известными фактами. Эксперт советует задавать себе вопросы: что это значит, с чем это связано и где можно применить.

Другой приём — интервальные повторения. Новую информацию полезно прокручивать в голове через увеличивающиеся промежутки времени: сначала через час, затем через день, несколько дней, неделю и месяц. Этот подход помогает перевести знания в долговременную память.

Существенную роль в запоминании играет ночной отдых. По словам нейробиолога, человеку необходимо не менее 7–9 часов, чтобы мозг успевал закреплять новую информацию и переносить её в долговременную память. При хроническом недосыпе способность усваивать данные снижается на 30–40%.

Чтобы поддерживать высокую работоспособность мозга, Хефорс советует регулярно давать ему новые задачи — изучать языки, осваивать музыкальные инструменты или пробовать себя в программировании. Подобные занятия развивают нейропластичность и формируют новые нейронные связи.

Чтобы держать себя в тонусе, также важны физическая активность (не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю), короткие ежедневные медитации, спокойный досуг без гаджетов и живое общение. Всё это помогает мозгу перерабатывать информацию и лучше её удерживать.