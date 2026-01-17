Врач объяснил, почему на холоде может «защемить» спину и шею

ВКонтакте

Боль в шее, пояснице или между лопатками после выхода на холод часто списывают на «продуло». На самом деле причина может быть глубже. О том, как переохлаждение вызывает мышечный спазм и приводит к «защемлению» нервов, рассказал кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Минздрава России Ярослав Гурин.

Как организм реагирует на холод

По словам специалиста, скелетные мышцы спины — трапециевидные, широчайшие и разгибатели позвоночника — выполняют не только двигательную функцию. Они отвечают и за выработку тепла, обеспечивая до 40% всей теплопродукции организма.

Когда человек оказывается на холоде, мозг даёт команду срочно повысить температуру тела. Самый быстрый способ — заставить мышцы напрячься. При этом они сокращаются не для движения, а «вхолостую», создавая тепло. Именно эти хаотичные микросокращения мы ощущаем как озноб.

Почему возникает боль

В обычном состоянии мышцы эластичны, а нервные корешки свободно располагаются в своих анатомических каналах. Но при холодовом спазме ситуация меняется: мышечные ткани уплотняются, отекают и увеличиваются в объёме.

В результате мышцы начинают механически сдавливать близлежащие нервы. Так возникает радикулопатия — то самое состояние, которое в быту называют «защемлением нерва». Боль при этом становится резкой, стреляющей и может отдавать в руку, лопатку, ягодицу или ногу.

Что делать, если мышцы «схватило» на холоде

Главное средство профилактики и помощи — тепло. Врач советует носить удлинённые куртки, утеплять поясницу с помощью термобелья или широкого пояса.

Не менее важно движение. Даже в домашних условиях полезны простые упражнения: плавные наклоны головы к плечам, медленные вращения плечами, упражнение «кошка» для позвоночника. Все движения должны быть без резкости.

На улице, особенно на льду или снегу, лучше двигаться спокойно, мелкими шагами. Если появляется тупая ноющая боль, это сигнал, что организму нужен мягкий разогрев и аккуратная активность, а не покой.