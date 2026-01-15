Учёные выяснили, при каком типе ожирения риск рака резко возрастает

ВКонтакте

Врачи Сеченовского университета установили, что риск развития онкологических заболеваний значительно выше у людей с абдоминальным ожирением, особенно если оно сохраняется более десяти лет и сопровождается другими нарушениями обмена веществ. Об этом, ссылаясь на пресс-службу вуза, пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Исследование стартовало в 2021 году на базе Клиники поликлинической терапии. Учёные анализировали связь между различными типами ожирения и онкологией, уделяя внимание метаболическому синдрому — сочетанию ожирения, гипертонии и нарушений углеводного и липидного обмена.

По данным специалистов, вероятность развития рака возрастает в разы, если абдоминальное ожирение длится более десяти лет и сочетается как минимум с двумя компонентами метаболического синдрома. Наибольший риск выявили у пациентов с избыточным весом или ожирением первой степени, которые не контролируют артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина и нерегулярно принимают назначенные препараты.

«Лица со второй и третьей степенью ожирения, успешно контролирующие хронические заболевания <...> и параметры обмена [веществ] <...>, демонстрируют более низкий процент заболеваемости раком.

То есть успешно проводимая терапия социально значимых заболеваний может оказывать протективный эффект», — отметила доцент кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Инна Васильева.

Наблюдение за двумя тысячами пациентов позволило выделить группу максимального риска. «В неё вошли пациенты с признаками абдоминального ожирения длительностью более десяти лет, имеющие сочетание двух и более компонентов метаболического синдрома, с отягощённой наследственностью и отсутствием контроля за <...> давлением, глюкозой и холестерином», — отметил заведующий кафедрой поликлинической терапии Сеченовского университета Михаил Осадчук.

Специалисты считают, что именно эти пациенты должны стать приоритетной группой для углублённой диспансеризации и регулярного наблюдения.