Жители улицы Гагарина в Калининграде задыхаются от выбросов угольной котельной (видео)

В Калининграде на улице Гагарина, 55а, дымит угольная котельная, люди страдают от сильных выбросов. Об этом «Клопс» сообщили местные жители.

Рядом с опасным объектом находится средняя школа №2. «Мы просто задыхаемся от копоти, — пожаловался один из собеседников редакции. — Вчера из трубы шёл какой-то розоватый дым с искрами. Из-за этого ужасный вонизм. Мы не можем открыть окна на проветривание. Дети не могут гулять на улице. Когда же это закончится?»

По словам жителей, власти вот уже 10 лет обещают перевести эту котельную на газ: «Мы получаем лишь отписки, что сроки переносятся. Её должны были закрыть в 2025 году, но опять перенесли на 2026-й. Есть ли гарантия, что чиновники выполнят свои обещания? Очень сомнительно!»