В Калининграде жители задыхаются от едкого дыма из-за ремонта крыши (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде из-за ремонта кровли многоэтажки на Московском проспекте на всю округу стоит нестерпимое зловоние. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.

По их словам, на крыше после новогодних праздников ведутся работы. Из-за этого распространяется едкий дым.

«Это просто невыносимо, — рассказала собеседница «Клопс». — Мы не можем проветрить квартиру. Живём в духоте, потому что как только открываем окна, сразу же задыхаемся. От этого запаха сильно болит голова. В ноябре такая же ситуация была на улице Фрунзе. Там тоже чинили крышу и выявили превышения содержания фенола в атмосфере. Неужели у нас то же самое?»