Центральная городская библиотека имени А. П. Чехова

Дата и место
24 января
суббота
|15:00
Программа «Реквием по Высоцкому»
О заведении
Основана в 1946 году, а в 1954 году присвоено имя Антона Павловича Чехова. Сегодня библиотека располагает универсальным фондом, включающим 64 000 экземпляров книг, периодических изданий, аудиовизуальных материалов. Библиотека организовывает презентации; выставки книг и журналов; встречи с писателями, поэтами, историками, краеведами, художниками; литературные вечера, интерактивные программы и интеллектуальные игры.