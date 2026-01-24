Центральная городская библиотека имени А. П. Чехова

Центральная городская библиотека имени А. П. Чехова

Калининград, Московский проспект, 39
Центральная городская библиотека имени А. П. Чехова
Телефон: (4012) 46-12-53

Дата и место

24 января
суббота
15:00
Программа «Реквием по Высоцкому»

О заведении

Основана в 1946 году, а в 1954 году присвоено имя Антона Павловича Чехова. Сегодня библиотека располагает универсальным фондом, включающим 64 000 экземпляров книг, периодических изданий, аудиовизуальных материалов. Библиотека организовывает презентации; выставки книг и журналов; встречи с писателями, поэтами, историками, краеведами, художниками; литературные вечера, интерактивные программы и интеллектуальные игры.

Найти на карте