Дата и место
|
7 февраля
суббота
|16:00
|
Концерт «Сила в единстве»2026-02-07T16:00:00.000+02:00
О событии
7 февраля в рамках познавательно-развлекательной программы для всей семьи «Культурная мозаика» к открытию Года единства народов РФ в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова пройдёт концерт «Сила в единстве» Центра межнационального сотрудничества «Дом дружбы».
Концертная программа пройдёт при участии национальных объединений Калининграда: представителей Общественной организации «Местная чувашская Национально-культурная автономия города Калининграда» (председатель Юрий Петрович Шакеев), Калининградской региональной общественной организации — татаро-башкирское общество культуры «Кардашлар» (председатель Лилия Минигасиевна Габбасова), Калининградской общественной организации марийской культуры «Памаш-Родник» (председатель Надежда Анатольевна Каравайцева)
В программе примут участие: калининградский поэт и врач, автор федерального уровня авторских прав, член Российского союза писателей Наталья Ивановна Солошенко; калининградский поэт Эдуард Анатольевич Михайлов; поэт, участник литобъединения «Возрождение» Надежда Анатольевна Каравайцева; танцевальный коллектив «Вдохновение» (руководитель Светлана Дубровская).
Прозвучат стихи и песни на татарском, чувашском, марийском языках, будут показаны национальные танцы.