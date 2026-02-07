Концерты
Концерт «Сила в единстве»

Концерт «Сила в единстве»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
0+

Дата и место

7 февраля
суббота
16:00
Библиотека им. А. П. Чехова

О событии

7 февраля в рамках познавательно-развлекательной программы для всей семьи «Культурная мозаика» к открытию Года единства народов РФ в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова пройдёт концерт «Сила в единстве» Центра межнационального сотрудничества «Дом дружбы».

Концертная программа пройдёт при участии национальных объединений Калининграда: представителей Общественной организации «Местная чувашская Национально-культурная автономия города Калининграда» (председатель Юрий Петрович Шакеев), Калининградской региональной общественной организации — татаро-башкирское общество культуры «Кардашлар» (председатель Лилия Минигасиевна Габбасова), Калининградской общественной организации марийской культуры «Памаш-Родник» (председатель Надежда Анатольевна Каравайцева)

В программе примут участие: калининградский поэт и врач, автор федерального уровня авторских прав, член Российского союза писателей Наталья Ивановна Солошенко; калининградский поэт Эдуард Анатольевич Михайлов; поэт, участник литобъединения «Возрождение» Надежда Анатольевна Каравайцева; танцевальный коллектив «Вдохновение» (руководитель Светлана Дубровская).

Прозвучат стихи и песни на татарском, чувашском, марийском языках, будут показаны национальные танцы.

Это событие в СМИ

Анонсы
«Культурная мозаика» и зимняя рыбалка: куда можно весело и бесплатно сходить в Калининградской области в выходные

«Культурная мозаика» и зимняя рыбалка: куда можно весело и бесплатно сходить в Калининградской области в выходные

Читать