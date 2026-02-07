Встречи
Музыкальная программа «Культурная мозаика»

Дата и место

7 февраля
суббота
14:00
Библиотека им. А. П. Чехова

О событии

7 февраля с 14.00 в «Чеховке» пройдёт познавательно-развлекательная программа для всей семьи «Культурная мозаика» к открытию Года единства народов РФ!

Для детей от 6 лет будет работать детский уголок, где в режиме нон-стоп пройдёт показ детской программы «Суздальфест» в рамках ХII Международного фестиваля «Дни короткометражного кино». Также будут проводиться мастер-классы по рисованию «Узнаем культуру нашей страны», откроется интерактивная книжная выставка «Литературный мост дружбы». Гости смогут принять участие в литературных и интеллектуальных играх, мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, попробуют создать памятные сувениры своими руками, увидят дефиле-показ Театра моды русского костюма. Будет проведена большая концертная программа с участием вокалиста Балтийского отдельного казачьего округа Татьяны Семиреченской и вокально-инструментального дуэта «Без брОни», а также выступление культурных автономий от Центра межнационального сотрудничества Калининграда «Дом Дружбы» и многое другое.

Концертная программа:

  • 14.00 — торжественное открытие Года единства народов РФ, выступление члена КРОО «Земляки Саха» Лиры Июньской с музыкальной импровизацией на хомусе и выступление Полины Орловой, финалистки Всероссийского конкурса «Новые огни», воспитанницы Дворца творчества детей и молодежи «Янтарь»;
  • 15.00 — дефиле-показ «Зимние забавы в русских костюмах» Театра моды русского костюма;
  • 15.10 — музыкальная программа вокалиста Балтийского отдельного казачьего округа Татьяны Семиреченской и вокально-инструментального дуэта «Без брОни», а также дуэта «Янтарный королёк»;
  • 16.00 — Концерт «Сила в единстве».

Программа мастер-классов и игр:

14.00:

15.00:

  • мастер-класс по созданию открыток «Сказки народов России». Возраст: 6+. Необходима предварительная регистрация 
  • «Суздальфест», детская программа в рамках ХII Международного фестиваля «Дни короткометражного кино»;

15.30: мастер-класс «Янтарное ремесло». Необходима предварительная регистрация 

16.00:

16.30: мастер-класс «Янтарное ремесло». Необходима предварительная регистрация  

17:00: мастер-класс по рисованию «Городецкая роспись». Партнёр: художественная студия «Юный волшебник», преподаватель Надежда Мель. Необходима предварительная регистрация 

