Дата и место
|
7 февраля
суббота
|14:00
|
Музыкальная программа «Культурная мозаика»2026-02-07T14:00:00.000+02:00
О событии
7 февраля с 14.00 в «Чеховке» пройдёт познавательно-развлекательная программа для всей семьи «Культурная мозаика» к открытию Года единства народов РФ!
Для детей от 6 лет будет работать детский уголок, где в режиме нон-стоп пройдёт показ детской программы «Суздальфест» в рамках ХII Международного фестиваля «Дни короткометражного кино». Также будут проводиться мастер-классы по рисованию «Узнаем культуру нашей страны», откроется интерактивная книжная выставка «Литературный мост дружбы». Гости смогут принять участие в литературных и интеллектуальных играх, мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, попробуют создать памятные сувениры своими руками, увидят дефиле-показ Театра моды русского костюма. Будет проведена большая концертная программа с участием вокалиста Балтийского отдельного казачьего округа Татьяны Семиреченской и вокально-инструментального дуэта «Без брОни», а также выступление культурных автономий от Центра межнационального сотрудничества Калининграда «Дом Дружбы» и многое другое.
Концертная программа:
- 14.00 — торжественное открытие Года единства народов РФ, выступление члена КРОО «Земляки Саха» Лиры Июньской с музыкальной импровизацией на хомусе и выступление Полины Орловой, финалистки Всероссийского конкурса «Новые огни», воспитанницы Дворца творчества детей и молодежи «Янтарь»;
- 15.00 — дефиле-показ «Зимние забавы в русских костюмах» Театра моды русского костюма;
- 15.10 — музыкальная программа вокалиста Балтийского отдельного казачьего округа Татьяны Семиреченской и вокально-инструментального дуэта «Без брОни», а также дуэта «Янтарный королёк»;
- 16.00 — Концерт «Сила в единстве».
Программа мастер-классов и игр:
14.00:
- викторина «Узнай свой край»;
- интерактивные игры от Движения Первых в Калининградской области;
- мастер-классы от семейного сообщества «Родные-Любимые»;
- мастер-класс по рисованию «Этно-матрёшка». Возраст: 6+.
- экспресс-литературная игра «Давайте вспомним сказки!»;
- настольная командная игра «Открывая историю».
- мастер-класс в технике макраме «Национальная кукла». Возраст: 6+. Необходима предварительная регистрация
- мастер-класс по созданию открыток «Сказки народов России». Возраст: 6+. Необходима предварительная регистрация
- роспись архангельских пряников. Возраст: 6+. «Ассоциация многодетных семей». Необходима предварительная регистрация
- мастер-класс по созданию серёжек «Разноцветные нити». Необходима предварительная регистрация
15.00:
- мастер-класс по созданию открыток «Сказки народов России». Возраст: 6+. Необходима предварительная регистрация
- «Суздальфест», детская программа в рамках ХII Международного фестиваля «Дни короткометражного кино»;
15.30: мастер-класс «Янтарное ремесло». Необходима предварительная регистрация
16.00:
- мастер-класс по созданию открыток «Сказки народов России».. Возраст: 6+. Необходима предварительная регистрация
- «Мульт-клуб», показ мультфильмов в режиме нон-стоп.
16.30: мастер-класс «Янтарное ремесло». Необходима предварительная регистрация
17:00: мастер-класс по рисованию «Городецкая роспись». Партнёр: художественная студия «Юный волшебник», преподаватель Надежда Мель. Необходима предварительная регистрация