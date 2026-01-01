Калининградский областной историко-художественный музей

Калининград, ул. Клиническая, 21
Телефон: (4012) 99-49-00

Расписание

17 января
суббота
15:00
Концерт «Джазовая классика»
25 января
воскресенье
15:00
Концерт оркестра русских народных инструментов «Мелодии «Ленфильма»

О заведении

Ровесник области. Начал комплектование фондов в 1946 году, и сегодня коллекция является крупнейшим музейным собранием региона. Здесь хранятся естественнонаучные, археологические, исторические и художественные коллекции. Всего – около 140 тысяч предметов. Расположен в восстановленном здании Штадтхалле, памятнике архитектуры начала XX века. Его экспозиция дает представление об истории и природных богатствах края, рассказывает о ходе военных действий на этой территории в период Великой Отечественной войны и становлении молодой Калининградской области. Ежегодно здесь проводится более 50 выставок различной тематики, в том числе крупные международные проекты.

