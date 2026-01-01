Калининградский областной историко-художественный музей

Расписание
17 января
суббота
|15:00
Концерт «Джазовая классика»2026-01-17T15:00:00.000+02:00
25 января
воскресенье
|15:00
Концерт оркестра русских народных инструментов «Мелодии «Ленфильма»2026-01-25T15:00:00.000+02:00
О заведении
Ровесник области. Начал комплектование фондов в 1946 году, и сегодня коллекция является крупнейшим музейным собранием региона. Здесь хранятся естественнонаучные, археологические, исторические и художественные коллекции. Всего – около 140 тысяч предметов. Расположен в восстановленном здании Штадтхалле, памятнике архитектуры начала XX века. Его экспозиция дает представление об истории и природных богатствах края, рассказывает о ходе военных действий на этой территории в период Великой Отечественной войны и становлении молодой Калининградской области. Ежегодно здесь проводится более 50 выставок различной тематики, в том числе крупные международные проекты.