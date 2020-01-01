Концерты
«Я выхожу на сцену»

«Я выхожу на сцену»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

29 марта
воскресенье
15:00
Историко-художественный музей

О событии

Концерт Калининградского областного оркестра русских народных инструментов к 85-летию Андрея Миронова «Я выхожу на сцену…» 

Любимые песни из репертуара Андрея Миронова прозвучат в исполнении Калининградского областного оркестра русских народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижёр Антон Жуков), солистов Олега Яковенко, Анаит Мкртчян, Николая Перлухина и Образцового хора мальчиков «Мечта» ДМШ им. Р.М.Глиэра под руководством Ирины Сусловой. Ведущая программы Ольга Серебрякова расскажет о творчестве и актёрской судьбе великого артиста.