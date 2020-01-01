Дата и место
29 марта
воскресенье
|15:00
«Я выхожу на сцену»2026-03-29T15:00:00.000+02:00
О событии
Концерт Калининградского областного оркестра русских народных инструментов к 85-летию Андрея Миронова «Я выхожу на сцену…»
Любимые песни из репертуара Андрея Миронова прозвучат в исполнении Калининградского областного оркестра русских народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижёр Антон Жуков), солистов Олега Яковенко, Анаит Мкртчян, Николая Перлухина и Образцового хора мальчиков «Мечта» ДМШ им. Р.М.Глиэра под руководством Ирины Сусловой. Ведущая программы Ольга Серебрякова расскажет о творчестве и актёрской судьбе великого артиста.