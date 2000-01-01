Дата и место
|
28 февраля
суббота
|16:00
|
«Сила чести»2026-02-28T16:00:00.000+02:00
О событии
Концерт Гудожникова Владимира Борисовича и Крестоверова Ильи Игоревича ко Дню защитника Отечества «Сила чести».
Владмир Гудожников В 2014 г. окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. Кафедра сольного пения. Класс заслуженной артистки России, доцент Санкт-Петербургской Государственной Консерватории — Кондина Ольга Дмитриевна (с 2009 по 2014).
Награды:
- 2007 Bella voce в Москве Бронзовая медаль на Всероссийских Дельфийских играх в разделе академическое пение Ярославль
- 2007 год первая премия на международном конкурсе «Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной культуры» Санкт-Петербург
- 2007 первая премия на Всероссийском конкурсе им Рахманинова (Великий Новгород)
- 2008 первая премия в номинации «Молодые исполнители» восьмого международного конкурса вокалистов им З Долухановой «Янтарный соловей (Калининград)
Илья Крестоверов — обладатель лирического баритона в 1999 году окончил Калининградский технический институт, в 2019 году — Ростовскую государственную консерваторию. С 2000 года выступает на большой сцене. С 2000 по 2018 годы Илья Крестоверов – солист Ансамбля песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота, с 2018 года — солист Калининградского областного музыкального театра. Илья Крестоверов является лауреатом Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации в номинации «Лучший вокалист» (2017 г.), лауреатом различных международных конкурсов.
В программе песни о мужестве, чести и верности Родине — от легендарных фронтовых баллад до любимых композиций о море, небе и солдатском братстве. Для вас прозвучат «Тёмная ночь», «От героев былых времён», «Синева», «Служить России» и другие знаковые песни, объединяющие поколения.
Это концерт о настоящих мужчинах, силе духа, дружбе и любви к России — искренне, душевно и по-настоящему патриотично.