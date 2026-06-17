Три дня праздника: куда сходить на День города в Калининграде

Празднование Дня города в Калининграде пройдёт с 3 по 5 июля на разных площадках. Подробности «Клопс» сообщили в горсовете в среду, 17 июня.

Основная торжественная программа состоится 3 июля в Театре эстрады. Там подведут итоги ежегодной премии главы Калининграда «Вдохновение», для гостей выступит Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова.

В тот же день начнётся трёхдневный литературно-патриотический фестиваль «Калининградцы памяти верны!». В программе заявлены творческие встречи с актёрами театра и кино, исполнителями авторской песни, поэтами и писателями.

В субботу, 4 июля, праздничные площадки откроются в Прибрежном, Чкаловске, микрорайоне имени Александра Космодемьянского, на Флотской и у Летнего озера. Там пройдут концерты, спортивные мероприятия, детские программы и мастер-классы.

В Центральном парке развернётся ярмарка «Город мастеров», а на Верхнем озере проведут молодёжно-спортивный фестиваль «На одной волне». Посетителям обещают открытые тренировки, соревнования и занятия для детей.

Семьи детей, родившихся в День города, поздравят в рамках акции «Здравствуй, калининградец!». Во время мероприятий будут чествовать ветеранов становления муниципалитета и области, почётных граждан, спортсменов, врачей, педагогов, работников предприятий и участников специальной военной операции.