«День селёдки», «Библионочь» и праздник на пивоварне: 7 бесплатных событий для тех, кто не хочет сидеть дома в выходные

В ближайшие дни в Калининграде и области пройдёт сразу несколько крупных мероприятий. Любители литературы смогут отправиться на «Библионочь», гурманы отпразднуют День селёдки, а для романтических натур будет организован весенний бал. «Клопс» рассказывает, где провести выходные.

«День селёдки»0+ Когда: суббота, 18 апреля, с 10:00 до 19:00 Где: набережная у Музея Мирового океана (Петра Великого, 1) Традиционный фестиваль вновь развернётся у главных морских ворот города. Гостей ждут рыбный рынок, экскурсии на судах, кулинарные мастер-классы, концерты и спортивные состязания. У здания морской администрации порта будут работать интерактивные площадки. Вход свободный. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Пасхальный фестиваль в Центральном парке6+ Когда: суббота, 18 апреля, с 10:00 до 16:00 Где: Центральный парк Жителей и гостей города приглашают провести субботу в атмосфере весны и уюта. В программе — праздничный концерт, детская зона с играми и анимацией, конкурсы и подарки, а также ярмарка мастеров. Вход свободный.

Лекция «Сад весной глазами художников и учёных»12+ Когда: суббота, 18 апреля, 11:00 Где: арт-пространство «Ворота» (Закхаймские ворота, ул. Литовский вал, 61) В «Воротах» продолжается фестиваль, связанный с выставкой «Невидимый соавтор природы». В субботу лекцию о садах к искусстве и науке прочтёт геоэколог и педагог Мария Кохановская. Она расскажет о разных способах познания сада: от фенологии и биоэкологии до агротехники и почвоведения, а также покажет, как весенние сады изображали художники разных эпох. Вход свободный.

Праздник на территории пивоварни «Бланкенштайн»0+ Когда: суббота, 18 апреля, 12:00 Где: Полесск, Рабочая, 5 Гостей ждёт музыкально-театрализованное представление, посвящённое истории и традициям нашего края. Запланировано выступление реконструкторов, гастрономическая ярмарка, выставка ретроавтомобилей советской эпохи и концерт. Вход свободный.

Весенний семейный бал0+ Когда: суббота, 18 апреля, 12:00 Где: Дом молодёжи (Октябрьская улица, 76) Любителей истории приглашают окунуться в атмосферу XIX века: гостей ждут уроки светских манер, занятия каллиграфией и мастерские народных промыслов. Дресс-код: дамы — в вечерних или исторические платьях, кавалеры — в классических костюмах. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Библионочь «Поезд дружбы: остановки в традициях народов России»12+ Когда: суббота, 18 апреля, с 18:00 Где: Библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31) Приглашаем на ежегодную Библионочь — путешествие по традициям народов России с остановками в разных уголках страны. Станция «От Балтики до тундры» (Северо-западный федеральный округ): Торжественное открытие с вручением карт-путеводителей, Концерт этнической музыки от группы «Темпо Либре», 19:00 — концерт коллектива корейских национальных искусств «Нарин», 20:00 — выступление образцового ансамбля народной песни «Вечорки», 20:30 — лекция «Целебные травы России: сила природы и традиций». Станция «Сердце России» (Центральный федеральный округ): Викторина «Путешествие во времени» для детей и взрослых, Фотозона «Образ жителей 50-х». Станция «Путь от Эльбруса до Белых камней» (Северо-Кавказский и Уральский федеральные округа): Познавательно-развлекательные игры, Семейные карты, 20.00 — презентация книг «Адресаты» и «Столбы» Александра Рыжкова. Станция «Созвездие Севера» (Дальневосточный федеральный округ): Рассказ о быте и традициях народов Дальнего Востока и Чукотки. Станция «Таёжный узел» (Сибирский федеральный округ): Рассказ о быте и литературе народов Сибири. Станция «Шёлковый путь Поволжья» (Южный и Приволжский федеральный округа): Изготовление книжных закладок и роспись деревянных дощечек. 21:00 — церемония награждения и розыгрыш призов для участников, прошедших все станции экспедиции. Вход свободный по регистрации. Параллельно «Библионочь» состоится в «Чеховке» — подробную программу можно прочитать здесь. А в Научной библиотеке в этот вечер запланированы концерт симфонического оркестра, лекция-дегустация и встреча с писателем Сергеем Лукьяненко.

Весенний Экодвор в Железнодорожных воротах0+ Когда: воскресенье, 19 апреля, с 12:00 до 15:00 Где: Железнодорожные ворота (Гвардейский проспект, 51А, въезд со стороны Буткова) В «Воротах Хранителей» пройдёт экологический праздник для всей семьи. В программе: Сбор вторсырья и органики на переработку (что можно принести, читайте по ссылке), Веломастерская, Лекции об озеленении города и о мусорных площадках, Обмен книгами, рассадой и спортивной экипировкой, Ботаническая прогулка, Угощения от веганских проектов, Экоарт-прогулка для детей и взрослых. Вход свободный. С собой рекомендуется взять кружку и многоразовую посуду для угощений и напитков.