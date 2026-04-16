«День селёдки», «Библионочь» и праздник на пивоварне: 7 бесплатных событий для тех, кто не хочет сидеть дома в выходные

В ближайшие дни в Калининграде и области пройдёт сразу несколько крупных мероприятий. Любители литературы смогут отправиться на «Библионочь», гурманы отпразднуют День селёдки, а для романтических натур будет организован весенний бал. «Клопс» рассказывает, где провести выходные.
«День селёдки»0+
Когда: суббота, 18 апреля, с 10:00 до 19:00
Где: набережная у Музея Мирового океана (Петра Великого, 1)
Традиционный фестиваль вновь развернётся у главных морских ворот города. Гостей ждут рыбный рынок, экскурсии на судах, кулинарные мастер-классы, концерты и спортивные состязания. У здания морской администрации порта будут работать интерактивные площадки.
Вход свободный. Подробную программу можно посмотреть здесь.
Пасхальный фестиваль в Центральном парке6+
Когда: суббота, 18 апреля, с 10:00 до 16:00
Где: Центральный парк
Жителей и гостей города приглашают провести субботу в атмосфере весны и уюта. В программе — праздничный концерт, детская зона с играми и анимацией, конкурсы и подарки, а также ярмарка мастеров.
Вход свободный.
Лекция «Сад весной глазами художников и учёных»12+
Когда: суббота, 18 апреля, 11:00
Где: арт-пространство «Ворота» (Закхаймские ворота, ул. Литовский вал, 61)
В «Воротах» продолжается фестиваль, связанный с выставкой «Невидимый соавтор природы». В субботу лекцию о садах к искусстве и науке прочтёт геоэколог и педагог Мария Кохановская. Она расскажет о разных способах познания сада: от фенологии и биоэкологии до агротехники и почвоведения, а также покажет, как весенние сады изображали художники разных эпох.
Вход свободный.
Праздник на территории пивоварни «Бланкенштайн»0+
Когда: суббота, 18 апреля, 12:00
Где: Полесск, Рабочая, 5
Гостей ждёт музыкально-театрализованное представление, посвящённое истории и традициям нашего края. Запланировано выступление реконструкторов, гастрономическая ярмарка, выставка ретроавтомобилей советской эпохи и концерт.
Вход свободный.
Весенний семейный бал0+
Когда: суббота, 18 апреля, 12:00
Где: Дом молодёжи (Октябрьская улица, 76)
Любителей истории приглашают окунуться в атмосферу XIX века: гостей ждут уроки светских манер, занятия каллиграфией и мастерские народных промыслов. Дресс-код: дамы — в вечерних или исторические платьях, кавалеры — в классических костюмах.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Библионочь «Поезд дружбы: остановки в традициях народов России»12+
Когда: суббота, 18 апреля, с 18:00
Где: Библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31)
Приглашаем на ежегодную Библионочь — путешествие по традициям народов России с остановками в разных уголках страны.
Станция «От Балтики до тундры» (Северо-западный федеральный округ):
- Торжественное открытие с вручением карт-путеводителей,
- Концерт этнической музыки от группы «Темпо Либре»,
- 19:00 — концерт коллектива корейских национальных искусств «Нарин»,
- 20:00 — выступление образцового ансамбля народной песни «Вечорки»,
- 20:30 — лекция «Целебные травы России: сила природы и традиций».
Станция «Сердце России» (Центральный федеральный округ):
- Викторина «Путешествие во времени» для детей и взрослых,
- Фотозона «Образ жителей 50-х».
Станция «Путь от Эльбруса до Белых камней» (Северо-Кавказский и Уральский федеральные округа):
- Познавательно-развлекательные игры,
- Семейные карты,
- 20.00 — презентация книг «Адресаты» и «Столбы» Александра Рыжкова.
Станция «Созвездие Севера» (Дальневосточный федеральный округ):
- Рассказ о быте и традициях народов Дальнего Востока и Чукотки.
Станция «Таёжный узел» (Сибирский федеральный округ):
- Рассказ о быте и литературе народов Сибири.
Станция «Шёлковый путь Поволжья» (Южный и Приволжский федеральный округа):
- Изготовление книжных закладок и роспись деревянных дощечек.
21:00 — церемония награждения и розыгрыш призов для участников, прошедших все станции экспедиции.
Вход свободный по регистрации.
Параллельно «Библионочь» состоится в «Чеховке» — подробную программу можно прочитать здесь. А в Научной библиотеке в этот вечер запланированы концерт симфонического оркестра, лекция-дегустация и встреча с писателем Сергеем Лукьяненко.
Весенний Экодвор в Железнодорожных воротах0+
Когда: воскресенье, 19 апреля, с 12:00 до 15:00
Где: Железнодорожные ворота (Гвардейский проспект, 51А, въезд со стороны Буткова)
В «Воротах Хранителей» пройдёт экологический праздник для всей семьи.
В программе:
- Сбор вторсырья и органики на переработку (что можно принести, читайте по ссылке),
- Веломастерская,
- Лекции об озеленении города и о мусорных площадках,
- Обмен книгами, рассадой и спортивной экипировкой,
- Ботаническая прогулка,
- Угощения от веганских проектов,
- Экоарт-прогулка для детей и взрослых.
Вход свободный. С собой рекомендуется взять кружку и многоразовую посуду для угощений и напитков.
В ближайшую субботу, 18 апреля, в России пройдёт акция «Тотальный диктант». «Клопс» рассказывал, где можно будет проверить свою грамотность.