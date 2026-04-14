В субботу возле Музея Мирового океана пройдёт всенародно любимый праздник «День селёдки» (программа)

В субботу, 18 апреля, в Калининграде состоится традиционный народный праздник «День селёдки». Фестиваль вновь развернётся на набережной возле Музея Мирового океана. Подробную программу опубликовали организаторы.

На территории музея будут работать концертная, спортивная и дискуссионная площадки. Посетителям расскажут о рыболовном промысле в России и Калининградской области, разновидностях сельди и морских исследованиях, а также предложат попробовать блюда из рыбы, представляющие кулинарные традиции разных регионов — от Камчатки до Янтарного края.

На набережной с 10:00 до 19:00 будет открыт рыбный рынок. В это же время на СРТ-129 и плавучем маяке «Ирбенский» пройдут тематические экскурсии и встречи с капитанами. На научно-исследовательском судне «Витязь» посетители смогут попасть в радиорубку, увидеть рыбу под микроскопом и принять участие в тематических экскурсиях по кораблю.

На главной сцене:

11:50–12:00 — театрализованное представление «Рыбацкая путина»; 12:00–12:20 — открытие праздника; 12:20–12:50 — музыкальное поздравление от артистов областной филармонии; 13:00–14:00 — мастер-классы от шеф-поваров «Селёдка в высокой кухне» (Виктор Карпузов и Георгий Матвеев); 14:20–14:40 — встреча с капитанами Группы ФОР; 14:40–15:00 — встреча с ветеранами рыбопромыслового флота; 15:15–15:30 — презентация проекта «Родники РГО» от ГП КО «Водоканал»; 15:30–15:50 — рассказ о гастрономических традициях Ханты-Мансийска; 15:50–16:30 — встреча с поэтами и писателями «Селёдка в стихах и прозе»; 16:30–17:00 — награждение победителей конкурсов.

На сцене «Океанолог»:

13:00–17:00 — концерт «У рыбака своя звезда»; 14:30–15:30 — выступление группы «ЛондонParis».

Возле морской администрации порта с 10:00 до 19:00 будут работать интерактивные зоны: ООО «Фишеринг Сервис», «Как викинги сражались за улов», а также отдельные площадки от национального парка «Куршская коса» и рыболовецкого колхоза «Труженик моря». Там же состоится мастер-класс от Калининградской областной федерации спортивной рыбалки.

Отдельные мероприятия пройдут в корпусах «Глубина» и «Пакгауз», где запланированы экскурсии по выставкам, художественные мастер-классы и гастрономический конкурс для учащихся профильных учреждений. Военно-морской центр примет морскую спартакиаду: будут соревнования по вязанию узлов и силовым испытаниям.

В программе возможны изменения.