Казачьи песни, игры и мастер-классы: чем удивит «Библионочь-2026» в Калининграде (программа)

В субботу, 18 апреля, в Калининграде состоится традиционная «Библионочь». Площадкой фестиваля станет городская библиотека имени А. П. Чехова. Чем порадует программа, читайте в материале «Клопс».

В 2026 году «Библионочь» пройдёт под девизом «Единство народов — сила России». Вечер будет посвящён культурному многообразию страны, фольклору, а также истории Калининградской области.

Программа торжественно откроется в 18:30. Гостей встретят фольклорный ансамбль «Талица» и «Казачье общество». В 19:00 стартует концерт «Хоровод голосов России».

В 19:00 откроется выставка «Калининградская область: 80 лет созидания и развития», а в Отделе краеведения презентуют тематическую книжную подборку.

Запланирован ещё один вернисаж: в библиотеке начнёт работу проект «Красный путь/Улаан зам». На выставке можно будет увидеть работы бурятской художницы Зои Голетц.

В 19:00 откроется «БиблиоТеатр» — литературная гостиная библиотекаря Ольги Стеценко.

В 20:40 состоится лекция культуролога и писателя Александра Попадина «Дизайн-код Калининграда сталинской эпохи». В 22:00 начнёт работу открытый поэтический микрофон.

