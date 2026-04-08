Казачьи песни, игры и мастер-классы: чем удивит «Библионочь-2026» в Калининграде (программа)

В субботу, 18 апреля, в Калининграде состоится традиционная «Библионочь». Площадкой фестиваля станет городская библиотека имени А. П. Чехова. Чем порадует программа, читайте в материале «Клопс».
В 2026 году «Библионочь» пройдёт под девизом «Единство народов — сила России». Вечер будет посвящён культурному многообразию страны, фольклору, а также истории Калининградской области.
Программа торжественно откроется в 18:30. Гостей встретят фольклорный ансамбль «Талица» и «Казачье общество». В 19:00 стартует концерт «Хоровод голосов России».
В 19:00 откроется выставка «Калининградская область: 80 лет созидания и развития», а в Отделе краеведения презентуют тематическую книжную подборку.
Запланирован ещё один вернисаж: в библиотеке начнёт работу проект «Красный путь/Улаан зам». На выставке можно будет увидеть работы бурятской художницы Зои Голетц.
В 19:00 откроется «БиблиоТеатр» — литературная гостиная библиотекаря Ольги Стеценко.
В 20:40 состоится лекция культуролога и писателя Александра Попадина «Дизайн-код Калининграда сталинской эпохи». В 22:00 начнёт работу открытый поэтический микрофон.
Игры
- 19:00—20:00 и 20:00—21:00 — семейный командный квиз «Калининград. Вчера. Сегодня. Завтра…». Можно зарегистрироваться на первый и второй час.
- 19:00 и 20:00 — настольная игра «Царства зверей»12+. Открыта запись на первый и второй час.
- 19:30—22:30 — квиз «Сказки и фольклорные традиции». Предварительная регистрация по ссылке.
- 20:30—22:30 — квиз «Своя игра: 80 лет КО»16+. Записаться можно здесь.
- 21:00 и 22:00 — познавательная игра «ПроМЫСЛы». Регистрация на первый и второй набор по ссылкам.
Мастер-классы
- 19:00, 20:00 и 21:00 — мастер-классы по созданию открыток «Сказки народов России». Регистрация на первый, второй и третий сеанс — по ссылкам.
- 19:00 — мастер-класс по изготовлению браслета с янтарём. Регистрация — здесь.
- 20:00 — занятие «Панно с янтарём». Необходима предварительно записаться по ссылке.
- 19:00 — мастер-класс по рисованию «Рыбная деревня». Регистрация открыта.
- 20:00 — мастер-класс по рисованию «Морской пейзаж». Форма регистрации — по ссылке.
- 19:00—20:30 — занятие «Роза из фоамирана», записаться можно здесь.
- 19:00, 19:40 — мастер-класс для детей «Русская матрёшка»6+. Запись не требуется.
- 19:00 и 20:00 — мастер-класс по изготовлению ожерелья из кожи. Предварительная регистрация на первое и второе занятие открыта.
- 19:00 и 20:00 — урок по декоративно-прикладному искусству «Голубь мира». Регистрация на первый и второй час по ссылке.
- 19:00 — «Матрёшка», роспись по деревянной фигурке. Записаться можно здесь и здесь.
- 19:30 — мастер-класс «Грузинские танцы» от студии Tamar.
- 19:30 — гастрономический мастер-класс «Очень важный бутерброд».
Викторины:
- 19:00—22:30 — «Крест, полумесяц и звезда», «Открывая историю», «Узнай свой край».
- 19:00—23:00 — «Русские народные сказки в карточках», «Мудрая мысль, ясное слово».
- 19:00—23:00 — «Народов много — Родина одна».