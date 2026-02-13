«Парашюты на деревьях»: как снимали кино о легендарной разведгруппе, работавшей на территории Восточной Пруссии

Кадр из фильма «Парашюты на деревьях»

В советские годы Калининградская область привлекала кинематографистов необычными локациями и особой атмосферой. В этом цикле публикаций «Клопс» вместе с автором проекта «Снято в Калининграде» Андреем Бойко вспоминает любопытные факты о работе известных режиссёров в нашем регионе.

«Парашюты на деревьях»6+ Эту картину в 1973 году снял Иосиф Шульман на «Беларусьфильме». Премьера состоялась 26 мая 1974 года. Фильм рассказывает о героических буднях разведывательной группы «Джек», заброшенной в немецкий тыл во время Восточно-Прусской наступательной операции. Это настоящее подразделение, куда входили 10 бойцов под командованием Павла Крылатых («Джека»). События, которые легли в основу сюжета, реальны: сценарий опирался на книгу одного из выживших участников группы — Наполеона Ридевского. Его мемуары, опубликованные в 1969 году, и дали название фильму. Роль Ридевского сыграл Анатолий Барчук. Его коллегами по площадке стали Владимир Смирнов («Семнадцать мгновений весны», «Дела сердечные», «Сердца трёх»), Александр Январёв («Белорусский вокзал», «Золотой телёнок», «Бег») и Николай Федорцов («Крик тишины», «Живёт такой парень», «Новые приключения неуловимых»).

Анатолий Барчук. Кадр из фильма «Парашюты на деревьях»

Деятельность разведгруппы — и в кино, и в жизни — происходила в Восточной Пруссии. В честь реального «Джека» в районе посёлка Десантное под Советском установлен мемориал. Он не единственный: памятные знаки есть также в Неманском, Полесском и Нестеровском районах. В Калининграде с этой историей связан памятник «Воинам-разведчикам» в парке Победы. Фильм, посвящённый «Джеку», тоже снимали в Калининградской области: киногруппа работала в в Славском и Полесском районах, а также в Советске.

Кадр из фильма «Парашюты на деревьях»

Фильм начинается с настоящих разведчиков В первых кадрах зрителям показывают реальных участников группы «Джек» — Наполеона Ридевского, Ивана Целикова и Геннадия Юшкевича. Вместе с генералом Иваном Лисовым они рассказывают о своих действиях.

Слева направо: Наполеон Ридевский, Иван Лисов, Иван Целиков и Геннадий Юшкевич. Кадр из фильма «Парашюты на деревьях»

Встречу с немецким антифашистом снимали в Советске Когда герои общаются с Августом Шиллятом (Николай Крюков), они стоят на берегу городского озера в Советске, в районе устья реки. Сейчас в этом месте разбит парк — он находится по соседству с футбольным полем стадиона «Дружба».

Кадр из фильма «Парашюты на деревьях»

В той же сцене видна старинная башня Когда в сцене с Шиллятом на заднем плане показывают лес, в кадре видна башня храма Вознесения Марии. Он был построен в 1843–1851 годах. Здание сильно пострадало в войну, но к моменту съёмок сохранились руины. Сейчас их уже не увидеть: остатки башни демонтировали в 1983 году. Краевед Андрей Бойко подчёркивает, что в выборе локации есть некоторая ирония. На другом берегу озера, неподалёку от места съёмок, расположено здание бывшего Советского кинотехникума. В нём до 1945 года у располагались подразделения немецкой криминальной полиции и гестапо. «Советский контрразведчик Мокий Демьянович Каращенко был внедрён в разведшколу абвера и в конечном итоге попал в её филиал в Тильзите. По этим событиям в Советске снят другой фильм — «Тройная проверка». В здании бывшего техникума находились камеры гестапо, в которых пытали героя», — вспоминает эксперт.

Фото: Андрей Бойко

Установить, где снимали многие эпизоды, до сих пор не удалось Фильму скоро исполнится 60 лет, и часть локаций сегодня трудно узнать. Например, неизвестно, где находилась дорога с брусчаткой и характерными столбиками, которая в фильме ведёт в Тильзит (Советск).

Кадр из фильма «Парашюты на деревьях»

О хвойном лесе, где произошла первая встреча киноразведчиков с немецким лесником, известно только то, что он находится либо под Славском, либо под Полесском. Не удалось пока распознать даже некоторые дома. Это касается, например, особняка немецкого барона и здания, где разведчики раздобыли нацистскую форму.

Кадр из фильма «Парашюты на деревьях»