«О тех, кого помню и люблю»: как в Калининградской области снимали военную драму с Васильевой и Золотухиным

Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»

«О тех, кого помню и люблю»6+

Фильм был снят на «Ленфильме» режиссёрским тандемом Анатолия Вехотко и Наталии Трощенко. Съёмки прошли в 1973 году в Калининградской области и Ленинграде, а уже в 1974-м лента попала на экраны.

В основу сюжета легли реальные события: сценарист Будимир Метальников опирался на документальную повесть Петра Заводчикова и Семёна Самойлова «Девичья команда». Музыку для ленты написал Сергей Слонимский, который был автором мелодий к фильму «Республика ШКИД».

«О тех, кого помню и люблю» — фильм о буднях сапёрного батальона, сформированного из жительниц блокадного Ленинграда. Обучать девушек-добровольцев назначен младший лейтенант Егор Васильев.

Этого героя сыграл 32-летний Валерий Золотухин. Главные женские роли исполнили Екатерина Васильева, Виктория Фёдорова и Евгения Сабельникова.