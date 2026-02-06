Статья

«О тех, кого помню и люблю»: как в Калининградской области снимали военную драму с Васильевой и Золотухиным

«О тех, кого помню и люблю»: как в Калининградской области снимали военную драму с Васильевой и Золотухиным - Новости Калининграда | Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»
Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»

В советские годы Калининградская область привлекала кинематографистов необычными локациями и особой атмосферой. В этом цикле публикаций «Клопс» вместе с автором проекта «Снято в Калининграде» Андреем Бойко и архивами «Мосфильма» вспоминает любопытные факты о работе известных режиссёров в нашем регионе. 

«О тех, кого помню и люблю»6+

Фильм был снят на «Ленфильме» режиссёрским тандемом Анатолия Вехотко и Наталии Трощенко. Съёмки прошли в 1973 году в Калининградской области и Ленинграде, а уже в 1974-м лента попала на экраны.

В основу сюжета легли реальные события: сценарист Будимир Метальников опирался на документальную повесть Петра Заводчикова и Семёна Самойлова «Девичья команда». Музыку для ленты написал Сергей Слонимский, который был автором мелодий к фильму «Республика ШКИД».

«О тех, кого помню и люблю» — фильм о буднях сапёрного батальона, сформированного из жительниц блокадного Ленинграда. Обучать девушек-добровольцев назначен младший лейтенант Егор Васильев.

Этого героя сыграл 32-летний Валерий Золотухин. Главные женские роли исполнили Екатерина Васильева, Виктория Фёдорова и Евгения Сабельникова.

«О тех, кого помню и люблю»: как в Калининградской области снимали военную драму с Васильевой и Золотухиным - Новости Калининграда | Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»
Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»
  • Один из самых узнаваемых пейзажей — пляж Куршской косы

На косе снимали сцены разминирования местности: девушки-сапёры под руководством Егора Васильева должны были осторожно обследовать прибрежную территорию. Потом в этих же локациях героини мечтают о будущей мирной жизни.

«О тех, кого помню и люблю»: как в Калининградской области снимали военную драму с Васильевой и Золотухиным - Новости Калининграда | Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»
«О тех, кого помню и люблю»: как в Калининградской области снимали военную драму с Васильевой и Золотухиным - Новости Калининграда | Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»
Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»
  • В кадре — калининградские поля

Сельские пейзажи были запечатлены в разные времена года: зимой, летом и осенью. Установить, где конкретно находились эти поля, сложно, но эти эпизоды точно снимали в Калининградской области.

«О тех, кого помню и люблю»: как в Калининградской области снимали военную драму с Васильевой и Золотухиным - Новости Калининграда | Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»
Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»
  • В фильме засветилась Башня Дона 

У стен нынешнего Музея янтаря Рита Меньшикова (героиня Виктории Фёдоровой) проводит занятие по минному делу для новобранцев. В кадре хорошо вида и сама башня, и мост через окружной ров.

«О тех, кого помню и люблю»: как в Калининградской области снимали военную драму с Васильевой и Золотухиным - Новости Калининграда | Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»
Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»
  • Часть съёмок прошла под Гурьевском

Финальная сцена, в которой Егор Васильев объявляет девушкам о Победе, снималась на фоне немецких хозпостроек и сараев. Этот пейзаж кинематографисты нашли в посёлке Воробьёво, примерно в 17 километрах от Калининграда.

До наших дней постройки не сохранились — они были утрачены в 1990-е годы, во время распада колхозов и совхозов. Сегодня на месте съёмок остались только руины одного из домов.

«О тех, кого помню и люблю»: как в Калининградской области снимали военную драму с Васильевой и Золотухиным - Новости Калининграда | Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»
Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»

Несколько эпизодов до сих пор точно не локализованы. Например, непонятно, где снимали сцену формирования сапёрного батальона в начале фильма. Здание в кадре больше похоже на советскую постройку, и оно могло находиться как в Калининградской, так и в Ленинградской области. 

«О тех, кого помню и люблю»: как в Калининградской области снимали военную драму с Васильевой и Золотухиным - Новости Калининграда | Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»
Кадр из фильма «О тех, кого помню и люблю»

Фильмы о войне и её последствиях — визитная карточка Калининградской области, и эта картина — яркое тому подтверждение.

Советские фильмы, снятые в Калининградской области
2 685