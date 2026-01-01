Расписание
28 февраля
суббота
|18:00
Tango Amore
1 марта
воскресенье
|16:00
Tango Amore
О событии
Шоу Tango Amore в исполнении выдающихся профессиональных танцоров-завораживающее театральное действо, знойные ритмы и элегантность танцоров увлекают зрителя в омут страсти.
Танец, где партнеры в постоянном движении, где мужчины в смокингах и лакированной обуви, а женщины на высоких каблуках и в роскошных платьях, рисуют его сложный узор, их синхронность, техника, трюки, интерпретация и виртуозность вызывают изумление.
Маркос Аяла ( Аргентина)- режисер, хореограф и танцор, показавший миру незабываемые постановки:
Tango Buenos Aires, Tango in the Shadows, Astor Tango и абсолютно новое шоу Tango Amore.
Маркос Аяла один из лучших танцоров танго в мире, его шоу было награждено ассоциацией международных критиков титулом Лучшее шоу года.
В страстном и экзотическом танце под музыку Пьяццоллы Маркос и его партнерша Паула Камачо вместе с десятью экстраординарными танцорами погружают зрителя в атмосферу их родного города Буенос Айреса.
Шоу с огромным успехом идет на самых знаменитых мировых площадках. А Маркоса Аяла по праву называют властителем сцены и истинным откровением танго.