Концерты
Tango Amore

Tango Amore

Отдохнуть компанией Культурный отдых Новый год
6+
Купить билет без комиссии

Расписание

28 февраля
суббота
18:00
Музыкальный колледж
Купить билет
1 марта
воскресенье
16:00
Янтарь-Холл
Купить билет

О событии

Шоу Tango Amore в исполнении выдающихся профессиональных танцоров-завораживающее театральное действо, знойные ритмы и элегантность танцоров увлекают зрителя в омут страсти.

Танец, где партнеры в постоянном движении, где мужчины в смокингах и лакированной обуви, а женщины на высоких каблуках и в роскошных платьях, рисуют его сложный узор, их синхронность, техника, трюки, интерпретация и виртуозность вызывают изумление.

Маркос Аяла ( Аргентина)- режисер, хореограф и танцор, показавший миру незабываемые постановки:

Tango Buenos Aires, Tango in the Shadows, Astor Tango и абсолютно новое шоу Tango Amore.

Маркос Аяла один из лучших танцоров танго в мире, его шоу было награждено ассоциацией международных критиков титулом Лучшее шоу года.

В страстном и экзотическом танце под музыку Пьяццоллы Маркос и его партнерша Паула Камачо вместе с десятью экстраординарными танцорами погружают зрителя в атмосферу их родного города Буенос Айреса.

Шоу с огромным успехом идет на самых знаменитых мировых площадках. А Маркоса Аяла по праву называют властителем сцены и истинным откровением танго.