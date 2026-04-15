Полезный обед за 5 минут: рецепт сытного салата с тунцом и авокадо на скорую руку

До лета осталось всего ничего, поэтому многие стараются успеть привести тело в порядок. Однако от «пустых» салатов с листьями и огурцами живот начинает урчать уже через пару часов. С этой проблемой отлично справляются тунец, авокадо и терпкая заправка. Как приготовить полезный диетический салат на скорую руку, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;
- авокадо — 1 шт;
- огурец — 1 шт;
- красный лук — четверть луковицы;
- свежая кинза или петрушка — 1 пучок;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- дижонская горчица — 0,5 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Авокадо разрезать пополам, вытащить косточку, выскрести мякоть ложкой и нарезать её крупным кубиком. Огурец нарезать тонкими кружочками, а лук мелко нашинковать.
Слить из банки с тунцом лишнюю жидкость, слегка размять рыбу вилкой и добавить к овощам. Приправить оливковым маслом, соком лимона, горчицей, солью и перцем. Тщательно перемешать и посыпать мелконарезаной зеленью.
Совет редакции
Чтобы красный лук не горчил, после нарезания его стоит обдать холодной водой. Если добавить в салат пару кусочков красного перца чили, чайную ложку соевого соуса и семена кунжута, он получится более пикантным на вкус. Отварной булгур сделает блюдо более сытным, но не слишком калорийным.
Для тех, кому больше по душе сметанная заправка и освещающий хруст, «Клопс» узнал рецепт лёгкого салата с редиской.