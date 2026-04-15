Полезный обед за 5 минут: рецепт сытного салата с тунцом и авокадо на скорую руку

Ингредиенты

консервированный тунец в собственном соку — 1 банка; авокадо — 1 шт; огурец — 1 шт; красный лук — четверть луковицы; свежая кинза или петрушка — 1 пучок; оливковое масло — 1 ст. л.; лимонный сок — 1 ст. л.; дижонская горчица — 0,5 ч. л.; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Авокадо разрезать пополам, вытащить косточку, выскрести мякоть ложкой и нарезать её крупным кубиком. Огурец нарезать тонкими кружочками, а лук мелко нашинковать.

Слить из банки с тунцом лишнюю жидкость, слегка размять рыбу вилкой и добавить к овощам. Приправить оливковым маслом, соком лимона, горчицей, солью и перцем. Тщательно перемешать и посыпать мелконарезаной зеленью.

Совет редакции

Чтобы красный лук не горчил, после нарезания его стоит обдать холодной водой. Если добавить в салат пару кусочков красного перца чили, чайную ложку соевого соуса и семена кунжута, он получится более пикантным на вкус. Отварной булгур сделает блюдо более сытным, но не слишком калорийным.