Полезный обед за 5 минут: рецепт сытного салата с тунцом и авокадо на скорую руку

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

До лета осталось всего ничего, поэтому многие стараются успеть привести тело в порядок. Однако от «пустых» салатов с листьями и огурцами живот начинает урчать уже через пару часов. С этой проблемой отлично справляются тунец, авокадо и терпкая заправка. Как приготовить полезный диетический салат на скорую руку, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  1. консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;
  2. авокадо — 1 шт;
  3. огурец — 1 шт;
  4. красный лук — четверть луковицы;
  5. свежая кинза или петрушка — 1 пучок; 
  6. оливковое масло — 1 ст. л.;
  7. лимонный сок — 1 ст. л.; 
  8. дижонская горчица — 0,5 ч. л.;
  9. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Авокадо разрезать пополам, вытащить косточку, выскрести мякоть ложкой и нарезать её крупным кубиком. Огурец нарезать тонкими кружочками, а лук мелко нашинковать. 

Слить из банки с тунцом лишнюю жидкость, слегка размять рыбу вилкой и добавить к овощам. Приправить оливковым маслом, соком лимона, горчицей, солью и перцем. Тщательно перемешать и посыпать мелконарезаной зеленью. 

Совет редакции 

Чтобы красный лук не горчил, после нарезания его стоит обдать холодной водой. Если добавить в салат пару кусочков красного перца чили, чайную ложку соевого соуса и семена кунжута, он получится более пикантным на вкус. Отварной булгур сделает блюдо более сытным, но не слишком калорийным. 

