Даже тёща аплодировала стоя: как самостоятельно сварить дома ароматную чечевичную похлёбку

Когда хочется чего-то согревающего, но при этом лёгкого, на помощь приходит старая добрая чечевица. Суп из неё создаёт идеальный баланс между сытным обедом и диетическим рационом. Благодаря растительному белку, такое блюдо подходит и для вегетарианцев. Как совместить в одной тарелке минимум калорий и максимум пользы, «Клопс» рассказали кулинары.
Ингредиенты
- зелёная чечевица — 150 г;
- картофель — 2 шт;
- морковь — 1 шт;
- репчатый лук — 1 шт;
- растительное масло — 2 ст. л;
- томатная паста — 1 ст. л;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Чечевицу промыть и залить водой. Поставить кастрюлю на огонь и варить полчаса. Картофель очистить, нарезать кубиками и добавить к бобам.
Лук нашинковать, морковь натереть на тёрке. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости. За 5 минут до готовности положить продавленный через пресс чеснок. Переложить зажарку в кастрюлю и добавить томатную пасту.
Посолить, поперчить и варить ещё 20 минут. Готовый суп подавать со свежей зеленью.
Ещё одно блюдо с бобовыми — густой гороховый суп с копчёными рёбрышками.