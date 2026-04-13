Даже тёща аплодировала стоя: как самостоятельно сварить дома ароматную чечевичную похлёбку

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Когда хочется чего-то согревающего, но при этом лёгкого, на помощь приходит старая добрая чечевица. Суп из неё создаёт идеальный баланс между сытным обедом и диетическим рационом. Благодаря растительному белку, такое блюдо подходит и для вегетарианцев. Как совместить в одной тарелке минимум калорий и максимум пользы, «Клопс» рассказали кулинары. 

Ингредиенты

  1. зелёная чечевица — 150 г;
  2. картофель — 2 шт;
  3. морковь — 1 шт;
  4. репчатый лук — 1 шт;
  5. растительное масло — 2 ст. л;
  6. томатная паста — 1 ст. л;
  7. чеснок — 2 зубчика; 
  8. соль, перец — по вкусу.  

Приготовление

Чечевицу промыть и залить водой. Поставить кастрюлю на огонь и варить полчаса. Картофель очистить, нарезать кубиками и добавить к бобам. 

Лук нашинковать, морковь натереть на тёрке. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости. За 5 минут до готовности положить продавленный через пресс чеснок. Переложить зажарку в кастрюлю и добавить томатную пасту. 

Посолить, поперчить и варить ещё 20 минут. Готовый суп подавать со свежей зеленью. 

