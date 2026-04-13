Даже тёща аплодировала стоя: как самостоятельно сварить дома ароматную чечевичную похлёбку

Ингредиенты

зелёная чечевица — 150 г; картофель — 2 шт; морковь — 1 шт; репчатый лук — 1 шт; растительное масло — 2 ст. л; томатная паста — 1 ст. л; чеснок — 2 зубчика; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Чечевицу промыть и залить водой. Поставить кастрюлю на огонь и варить полчаса. Картофель очистить, нарезать кубиками и добавить к бобам.

Лук нашинковать, морковь натереть на тёрке. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости. За 5 минут до готовности положить продавленный через пресс чеснок. Переложить зажарку в кастрюлю и добавить томатную пасту.

Посолить, поперчить и варить ещё 20 минут. Готовый суп подавать со свежей зеленью.