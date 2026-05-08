Культурное пространство «Барн»

Расписание
|
8 мая
до 5 июля
|
Выставка «Малыш»2026-05-08T10:00:00.000+02:00 2026-07-05T19:00:00.000+02:00
|
5 июня
до 28 июня
|
Выставка «Обход 2.0»2026-06-05T19:00:00.000+02:00 2026-06-28T20:00:00.000+02:00
|
3 июля
до 23 августа
|
«Моя нежность — Твоя нежность»2026-07-03T19:00:00.000+02:00 2026-08-23T19:00:00.000+02:00
О заведении
Площадка для выставок современного искусства и культурно-просветительских мероприятий в бывшем немецком сарае.
Миссия «Барна» — сотворчество и объединение талантливых артистов, художников и деятелей культуры. Регулярно проходят выставки местного и всероссийского масштаба, мастер-классы, лекции, концерты, гаражные распродажи, садовые ужины и многое другое.