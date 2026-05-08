Культурное пространство «Барн»

Культурное пространство «Барн»

улица Каштановая Аллея, 1А, Калининград, 236010

Расписание

8 мая
до 5 июля
Выставка «Малыш»
5 июня
до 28 июня
Выставка «Обход 2.0»
3 июля
до 23 августа
«Моя нежность — Твоя нежность»

О заведении

Площадка для выставок современного искусства и культурно-просветительских мероприятий в бывшем немецком сарае. 

Миссия «Барна» — сотворчество и объединение талантливых артистов, художников и деятелей культуры. Регулярно проходят выставки местного и всероссийского масштаба, мастер-классы, лекции, концерты, гаражные распродажи, садовые ужины и многое другое.

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