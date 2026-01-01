Выставки
«Моя нежность — Твоя нежность»

«Моя нежность — Твоя нежность»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+

Дата и место

3 июля
до 23 августа
Культурное пространство «Барн»

О событии

3 июля в 19:00 в независимом культурном пространстве «Барн» откроется выставка современного текстильного искусства «Моя нежность — Твоя нежность», подготовленная совместно с TEXTURA Gallery.

Во времена всеобщей человеческой отчуждённости хочется ощутить тепло того, кто рядом, почувствовать близость — и понять, что искренность и уязвимость возможна в контакте с Другим, кем бы он ни был.

Каждый находит любовь и нежность в разном: в моментах прошлого, в созидании в настоящем или в мечтах и фантазиях об идеальных отношениях будущего, или в себе самом. Куда бы ни был обращен взгляд человека, он всегда движется в поисках понимания и тепла, принятия и поддержки, крепкой опоры.

Текстильное искусство — это нечто телесное, интимное. Художник максимально соприкасается с материалом: и с нитками, и с материей, ощущает их, вступает с ними в непосредственный контакт. Именно поэтому для текстильного искусства была выбрана тема нежности и близости — в совместном исследовании с TEXTURA Gallery.

Художники:

  • Анастасия Безвершук
  • Анастасия Иваненкова
  • Анна Плотникова
  • Артемий Михайлов
  • Вероника Малякина
  • Вика Хаданка
  • Даня Рязанов
  • Дарья Мазур
  • Евгения Канак
  • Анастасия Безвершук
  • Инна Гришечкина
  • Максим Субота
  • Лиза Неклесса
  • Марина Пахотина
  • Мария Александрова
  • Мария Храмцова
  • Маша Каштанова
  • Маша Сомик
  • Надежда Лебедь
  • Оксана Афанасьева
  • Ольга Езова-Денисова
  • Ольга Молявко
  • Оля Леонтьева
  • радиорыб
  • Тара Трабцева
  • Янина Болдырева
  • Chimadaika

Куратор: Александра Константинова, Продюсеры: Татьяна Матвеева (Барн), Анастасия Уткина (TEXTURA Gallery)

Время работы: чт-пт 16:00-21:00, сб-вск 12:00-20:00

Стоимость билета: 350 рублей