Дата и место
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3 июля
до 23 августа
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«Моя нежность — Твоя нежность»2026-07-03T19:00:00.000+02:00 2026-08-23T19:00:00.000+02:00
О событии
3 июля в 19:00 в независимом культурном пространстве «Барн» откроется выставка современного текстильного искусства «Моя нежность — Твоя нежность», подготовленная совместно с TEXTURA Gallery.
Во времена всеобщей человеческой отчуждённости хочется ощутить тепло того, кто рядом, почувствовать близость — и понять, что искренность и уязвимость возможна в контакте с Другим, кем бы он ни был.
Каждый находит любовь и нежность в разном: в моментах прошлого, в созидании в настоящем или в мечтах и фантазиях об идеальных отношениях будущего, или в себе самом. Куда бы ни был обращен взгляд человека, он всегда движется в поисках понимания и тепла, принятия и поддержки, крепкой опоры.
Текстильное искусство — это нечто телесное, интимное. Художник максимально соприкасается с материалом: и с нитками, и с материей, ощущает их, вступает с ними в непосредственный контакт. Именно поэтому для текстильного искусства была выбрана тема нежности и близости — в совместном исследовании с TEXTURA Gallery.
Художники:
- Анастасия Безвершук
- Анастасия Иваненкова
- Анна Плотникова
- Артемий Михайлов
- Вероника Малякина
- Вика Хаданка
- Даня Рязанов
- Дарья Мазур
- Евгения Канак
- Анастасия Безвершук
- Инна Гришечкина
- Максим Субота
- Лиза Неклесса
- Марина Пахотина
- Мария Александрова
- Мария Храмцова
- Маша Каштанова
- Маша Сомик
- Надежда Лебедь
- Оксана Афанасьева
- Ольга Езова-Денисова
- Ольга Молявко
- Оля Леонтьева
- радиорыб
- Тара Трабцева
- Янина Болдырева
- Chimadaika
Куратор: Александра Константинова, Продюсеры: Татьяна Матвеева (Барн), Анастасия Уткина (TEXTURA Gallery)
Время работы: чт-пт 16:00-21:00, сб-вск 12:00-20:00
Стоимость билета: 350 рублей