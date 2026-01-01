Музей «Домик Ангелов»

Музей «Домик Ангелов»

улица Пограничная, 12 а

7 января
среда
15:00
Рождественская экскурсия в «Домике Ангелов»

Музей «Домик Ангелов» — частная арт-коллекция, в которую входит более 1500 экспонатов, среди которых есть уникальные художественные и интерактивные объекты. Посещение Музея платное.

Музей находится в небольшом домике оригинальной архитектуры в старинной романтической части Зеленоградска рядом со Спасо-Преображенским собором (ранее — лютеранская кирха в честь Св. Адальберта).

