Дата и место
|
7 января
среда
|15:00
|
Рождественская экскурсия в «Домике Ангелов»2026-01-07T15:00:00.000+02:00
О заведении
Музей «Домик Ангелов» — частная арт-коллекция, в которую входит более 1500 экспонатов, среди которых есть уникальные художественные и интерактивные объекты. Посещение Музея платное.
Музей находится в небольшом домике оригинальной архитектуры в старинной романтической части Зеленоградска рядом со Спасо-Преображенским собором (ранее — лютеранская кирха в честь Св. Адальберта).