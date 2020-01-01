Мастер-класс по макраме

Дата и место
12 апреля
воскресенье
|11:00
Музей «Домик Ангелов»
О событии
Весенний мастер‑класс в «Домике Ангелов»!
С наступлением весны появляется вдохновение творить, мастерить и создавать что-то своими руками. Наша команда приглашает Вас присоединиться к интересному событию – мастер‑классу по созданию Ангела в технике макраме.
Макраме – искусство плетения из нити, позволяющее создавать изящные и гармоничные формы. Пошагово смастерим Ангела от простейших узлов до полной сборки. Получившаяся тканевая куколка-подвес станет талисманом или нежным украшением сумки либо интерьера.
Событие совпадает по дате с православной Пасхой — самым светлым праздником весны, символом добра, новой жизни и радости.
Место: старт мастер-класса пройдет в Гостинично‑развлекательном Центре «ПАРАDOX» (1‑й этаж), а после завершения направитесь в «Домик Ангелов» (пройти всего лишь 300 метров), где сможете насладиться выставкой. *Количество мест крайне ограничено — рекомендуем приобрести заранее.
Приходите, вдохновляйтесь, создавайте и отпразднуйте Пасху вместе с «Домиком Ангелов»! С нетерпением ждем встречи!