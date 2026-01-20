Калининградская областная научная библиотека

Расписание
|
20 января
вторник
|18:30
|
Лекция «Церковь и интеллигенция. Феофан Затворник и Оптина пустынь»2026-01-20T18:30:00.000+02:00
|
22 января
четверг
|18:30
|
Лекция «Внесудебное решение споров. Медиабельность»2026-01-22T18:30:00.000+02:00
О заведении
Основана 2 июня 1946 года. Здание было построено в 1929-1930 годах в стиле конструктивизма по проекту немецкого архитектора Роберта Либенталя для Прусского государственного архива. В настоящее время является памятником архитектуры регионального значения.
Библиотека активно и динамично развивается: количество читателей достигло 23 тысяч, фонд составляет свыше 700 тысяч книг, аудиовизуальных и электронных документов, 400 наименований периодических изданий. Это региональный библиотечный, информационный, просветительский и методический центр.
Библиотека ведёт большую просветительскую работу. Проводятся выставки, литературно-музыкальные вечера, семинары, презентации книг, встречи с интересными людьми; работают лектории по психологии, философии, истории искусства и литературы, кружки по изучению иностранных языков, организуются экскурсии по литературным местам Калининграда. Библиотека является координатором ежегодных Дней литературы в Калининградской области, Дней славянской письменности и культуры, Пушкинских дней, а также участником международных проектов: Международной библиотечной философской школы, конференций и семинаров библиотек Польши, Литвы, Швеции, Дании.