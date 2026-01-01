Поселение викингов Кауп

Дата и место
8 января
четверг
|15:00
Новый год на Каупе
О заведении
Реконструкция раннесредневекового городища, основанная на археологии прусских и скандинавских поселений и фортов. Круговые городища от 25 до 100 метров в диаметре характерны для Калининградского региона в первом тысячелетии нашей эры. Городище окружают ров и вал, входная группа представлена надвратной башней и фрагментом частокола. В настоящий момент устроены гончарная мастерская с горном для обжига, кузня, навес для ремесленников, средневековая корчма и одна жилая полуземлянка. В будущем планируется построить дома всех типов, характерных для региона юго-восточной Балтии раннего средневековья. Городище работает как площадка для событийного туризма.