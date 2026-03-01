День Рагнара Лодброка

Дата и место
|
28 марта
суббота
|17:00
|
Поселение викингов
О событии
Поселение викингов «Кауп» приглашает вас в увлекательное погружение во времена правителя Рагнара Лодброка.
Это был один из легендарных королей Дании и Швеции 8-9 века. Предводитель викингов, человек, именующий себя прямым потомком Бога Одина. Многочисленные саги и легенды о нём дошли до наших дней, и мы приглашаем вас услышать о них в окружении настоящих жителей средневековья. Вы сможете освоить средневековые ремесла и научиться азам строевой подготовки. Поучаствуете в индивидуальных поединках, проверите себя на меткость в метании топоров, а также примите участие в конкурсах на силу и ловкость.
Перед огненным шоу поселение будет открыто для гостей. Вы успеете познакомиться с городищем и поужинать в лучших традициях средневековой кухни — мы подготовили для вас множество локаций и развлечений.