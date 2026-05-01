Южный парк

Калининград, Аллея Смелых, 2
Телефон: (4012) 64-34-55

Расписание

2 мая
суббота
12:00
Кадетский фестиваль «Салют Победы»
16 мая
суббота
12:00
ДРУГФЕСТ

О заведении

Находится на территории исторического архитектурно-ландшафтного комплекса, созданного в 20–30 гг. XX века. Когда-то его называли "Жемчужина Кёнигсберга". На границе парка находятся Фридландские ворота, Фридландский и Хабербергский равелины с заполненными водой рвами, в самом парке: три искусственных пруда, соединённые с рекой Преголей, фундамент бывшего Восточнопрусского зала, первого в Германии крытого ледового стадиона, здание Дворца культуры железнодорожников, стадион «Локомотив», площадка авиамоделистов, небольшое количество аттракционов, кафе, лодочная станция. В парке проводятся спортивные культурно-массовые мероприятия.

