Дата и место
16 мая
суббота
|12:00
Южный парк
О событии
Загляни в глаза, которые ждут тебя.
16 мая в парке «Южный» случится главное доброе событие этой весны — ДРУГФЕСТ. Приходи, чтобы поддержать приюты, встретить тех, кто очень ждёт человека, и, возможно, обрести друга на всю жизнь.
Что вас ждёт:
- Хвостики, которые хотят домой. 8 звёздных приютов привезут своих подопечных: «Славянское», «Тимвилль», «Весёлый Дом Хаски», «Колин ковчег», «Преданная душа», «Лучшие друзья», «Спаси жизнь», «Бездомные Лапки Балтики». (Кстати, организаторы всё ещё принимают заявки — приюты, успевайте!)
- Выступления творческих коллективов
- Мастер-классы для детей и взрослых
- Душевные фотозоны
- Тысяча причин улыбнуться и... одна — забрать друга домой.
Приходите семьями, с друзьями или просто загляните на огонёк. Здесь рады каждому, кто готов открыть сердце.
- Где: Калининград, парк «Южный», просп. Калинина, 6
- Когда: 16 мая, начало в 12:00
Не проходи мимо. Там, где доброта — всегда мало мест. Займи своё.