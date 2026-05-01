ДРУГФЕСТ

16 мая
Южный парк

Загляни в глаза, которые ждут тебя. 

16 мая в парке «Южный» случится главное доброе событие этой весны — ДРУГФЕСТ. Приходи, чтобы поддержать приюты, встретить тех, кто очень ждёт человека, и, возможно, обрести друга на всю жизнь.

  • Хвостики, которые хотят домой. 8 звёздных приютов привезут своих подопечных: «Славянское», «Тимвилль», «Весёлый Дом Хаски», «Колин ковчег», «Преданная душа», «Лучшие друзья», «Спаси жизнь», «Бездомные Лапки Балтики». (Кстати, организаторы всё ещё принимают заявки — приюты, успевайте!)
  • Выступления творческих коллективов
  • Мастер-классы для детей и взрослых
  • Душевные фотозоны
  • Тысяча причин улыбнуться и... одна — забрать друга домой.

Приходите семьями, с друзьями или просто загляните на огонёк. Здесь рады каждому, кто готов открыть сердце.

  • Где: Калининград, парк «Южный», просп. Калинина, 6
  • Когда: 16 мая, начало в 12:00

Не проходи мимо. Там, где доброта — всегда мало мест. Займи своё.