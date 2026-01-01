Расписание
1 мая
пятница
|11:00
Открытие юбилейного летнего сезона в Калининградском зоопарке2026-05-01T11:00:00.000+02:00
2 мая
суббота
|11:00
Ветеринарный экспресс: о чём молчат животные2026-05-02T11:00:00.000+02:00
3 мая
воскресенье
|11:00
Экскурсия из цикла «Другой зоопарк»2026-05-03T11:00:00.000+02:00
9 мая
суббота
|11:00
«Следы времени»
О заведении
Калининградский зоопарк – один из трех старейших зоопарков страны (наряду с Московским и Ленинградским) – находится в историческом центре Калининграда. Парк с вековыми деревьями, укромными тропинками и пешеходными аллеями, среди которых прячутся вольеры, занимает 16, 4 гектара.
Здесь до сих пор сохранились сооружения столетней давности. Рядом с ними стоят современные павильоны для животных.
Традиционные виды - еноты, дикобразы, олени соседствуют с экзотическими – муравьедами, ленивцами, трубкозубом. Центральная часть зоопарка – царство тропических гигантов: жирафов, слона и бегемотов.
Сделать человека ближе к природе – вот главная задача зоопарка. Поэтому, в хорошую погоду по тропинкам гуляют павлины и цесарки, ручные козы ждут гостей на контактной площадке, а большая часть животных демонстрируется в открытых вольерах без решеток.
Телефон: 21-89-14, заказ экскурсий 21-89-24