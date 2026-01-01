Калининградский зоопарк

Калининградский зоопарк

Калининград, пр. Мира, 26
Калининградский зоопарк
Телефон: (4012) 21-89-14

Расписание

1 мая
пятница
11:00
Открытие юбилейного летнего сезона в Калининградском зоопарке
2 мая
суббота
11:00
Ветеринарный экспресс: о чём молчат животные
3 мая
воскресенье
11:00
Экскурсия из цикла «Другой зоопарк»
9 мая
суббота
11:00
«Следы времени»

О заведении

Калининградский зоопарк – один из трех старейших зоопарков страны (наряду с Московским и Ленинградским) – находится в историческом центре Калининграда. Парк с вековыми деревьями, укромными тропинками и пешеходными аллеями, среди которых прячутся вольеры, занимает 16, 4 гектара. 

Здесь до сих пор сохранились сооружения столетней давности. Рядом с ними стоят современные павильоны для животных.

Традиционные виды - еноты, дикобразы, олени соседствуют с экзотическими – муравьедами, ленивцами, трубкозубом. Центральная часть зоопарка – царство тропических гигантов: жирафов, слона и бегемотов.

Сделать человека ближе к природе – вот главная задача зоопарка. Поэтому, в хорошую погоду по тропинкам гуляют павлины и цесарки, ручные козы ждут гостей на контактной площадке, а большая часть животных демонстрируется в открытых вольерах без решеток.

Телефон: 21-89-14, заказ экскурсий 21-89-24

