Дата и место
23 мая
суббота
|14:00
|
День Рождения Калининградского зоопарка
23 мая, суббота, 14:00
Зоопарк зовёт на день рождения!
Зоопарк — это место, которое связывает поколения калининградцев. 23 мая разделите с нами этот большой семейный праздник!
В 14:00 откроет праздник выступление Калининградского симфонического оркестра. На сцене у фонтана весь вечер будет играть живая музыка. А сам зоопарк, между тем, как будто окажется сразу в нескольких исторических эпохах. Пионеры, бочка с квасом, вкуснейшие пирожки, румяная буфетчица, барахолка и пункт приёма макулатуры наверняка доведут до острого приступа ностальгии всех, кто родом из СССР.
Сдадим макулатуру и тут же рванём во двор! Салки, резиночки, классики, скакалки — да мало ли дел, когда на улице весна! Дадим слово и современности: отдельной точкой впервые станет площадка молодежных субкультур.
Детей возьмут в свои крепкие руки аниматоры: шоу мыльных пузырей, спектакли, мастер-классы, игровые и интерактивные площадки — всё, чтобы выгулять малышей по полной программе!
В обязательном порядке — научная площадка с микроскопами, опытами и прочими техническими чудесами. И традиционная раздача счастья в беседке с беспроигрышной лотереей (на самца зебры набрали уже четверть суммы, надо поднажать!)
Гвоздь программы — обожаемые и долгожданные экскурсии в закулисье. В этот раз побываем внутри исторического Медвежатника (между прочим, там всегда держится одна температура, хоть зимой, хоть летом), в служебных помещениях Дома тропических птиц и бывшем павильоне слона. Чтобы попасть на эти экскурсии, купите дополнительный билет на сайте зоопарка или в кассах.
Калининградский зоопарк — один из трёх исторических зоопарков России, наряду с Московским и Ленинградским. Открылся 21 мая 1896 года. Считался одним из лучших зоопарков Европы в том числе и за счет использования нового формата экспонирования животных «без решеток» (идея принадлежит Карлу Хагенбеку – создателю частного зоопарка Хагенбека в Германии).
27 июня 1947 года постановлением Совета Министров РСФСР № 461 «О мерах по восстановлению хозяйства Калининграда и Калининградской области» было предписано «Восстановить зоопарк на базе Кёнигсбергского зоосада». Этот день стал вторым днём рождения зоопарка.
Сейчас Калининградский зоопарк является многофункциональным просветительским и научным центром.
Достигнут исторический рекорд посещаемости: В 2025 году зоопарк принял 753 175 человек — максимальный показатель за последние 43 года. К 2026 году коллекция насчитывает около 2 000 особей, из которых свыше 220 видов занесены в Международную Красную книгу.
Обновляется видовой состав: в коллекции появились арктические волки, кошачьи лемуры, шаровидный броненосец, кустарниковые собаки, гигантские муравьеды.
Изменен подход к демонстрации животных — фокус сместился с простого показа на создание обогащенной среды обитания, имитирующей дикую природу.